Gir ut helt ny versjon av omstridt Marte Michelet-bok til høsten

I boken «Hva visste hjemmefronten?» kritiserer Marte Michelet hjemmefrontfolk for at de ikke gjorde alt de kunne for å forhindre deportasjonen av jødene i Norge. Påstandene om antijødiske holdninger blant navngitte motstandsfolk har ført til sinne blant etterkommerne og kritikk fra historikere.

I dag ble det klart Gyldendal norsk forlag at de sammen med Marte Michelet planlegger en helt ny versjon av boken som skal komme ut til høsten.

– Forlag og forfatter er klare på at det er avdekket feil i boken, og vi anerkjenner at dette har vært en belastning for etterkommerne av de navngitte personene som er uriktig omtalt.

Det skriver administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag Arne Magnus i et brev sendt til advokatfirmaet Elden.

Ifølge Magnus vil de utstyre nåværende eksemplarer av boka med et kort skriv hvor de opplyser på om feil i et kapittel.

– I skrivet vil vi opplyse om det pågående arbeidet og presisere at kapittelet om Carl Fredriksens Transport inneholder feil. En tilsvarende tekst vil bli lagt ut på Gyldendals nettsider og inkludert i e-bok- og lydbok eksemplarene av boken, heter det i brevet.

Carl Fredriksens Transport smuglet flyktninger over grensen i 1942 og 1943.

Skriver om kritisert kapittel

Boken vil være en selvstendig bok med samme grunnhistorie. Men den kraftige debatten som har kommet etter boken vil bli tatt inn og omtalt. Og ett kapittel vil trolig bli skrevet på nytt, det som handler om Carl Fredriksen Transport. Selskapet smuglet flyktninger over grensen i 1942 og 1943.

Alf T. Pettersen var en av dem som stod bak selskapet. Noen av etterkommerne etter motstandsfolk mener han ble fremstilt som profittjeger i Marte Michelets bok og beskriver dette som en uthenging.

Denne fremstillingen har Michelet beklaget, og i dag sier Reidar Mide Solberg fra Gyldendal at dette kapittelet kan komme til å bli skrevet på nytt i den helt nye utgaven av boka.

Krever at boken trekkes

For en uke siden varslet etterkommere etter motstandsfolk søksmål mot Gyldendal Norsk Forlag.

De krevde fortsatt at Marte Michelets bok trekkes. I et brev sendt i dag fra Gyldendals advokat Cato Schiøtz til etterkommernes advokat Jon Christian Elden kommer det frem at Gyldendal ikke trekker boken, slik NRK også har skrevet tidligere.

Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» kom ut for to år siden. Så i fjor høst kom motboken skrevet av tre historikere «Rapport frå ein gjennomgang av hva visste hjemmefronten», med skarp kritikk, som skapte ny debatt.

Forlaget vedgår at det finnes feil i boken, men mener at hovedkonklusjonene står seg.

Michelet jobber for tiden med et tilsvar og forteller at hun går gjennom boken punkt for punkt. Nå varsler forfatteren og forlaget at det tilsvaret trolig ikke blir ferdig før i april eller mai.

I tilsvaret skal hun legge frem hvorfor hun mener boken i all hovedsak står støtt.