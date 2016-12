Geir Bergkastet blir ny operadirektør

Geir Bergkastet tar over stillingen etter Nils Are Karstad Lysø, som tidligere i høst meldte at han slutter i jobben sommeren 2017.

Den påtroppende operadirektøren har lang fartstid blant norske kulturinstitusjoner, men er i dag direktør ved Høgskolen i Lillehammer.

Bergkastet opplyser på Høgskolens hjemmeside at han fratrer stillingen når Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark slår seg sammen over nyåret.

– Det ligger ikke noe dramatikk i denne beslutningen. Jeg har hatt noen veldig fine år på HiL, men føler nå at tidspunktet er riktig for å gå videre, sier bergkastet på høgskolens hjemmeside.

Lang erfaring

Bergkastet har tidligere vært administrerende direktør i Oslo Kino AS, direktør ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Det har vært utslagsgivende for styrets valg av ny direktør.

– Geir Bergkastet har bred erfaring fra både scenekunstvirksomhet og andre komplekse organisasjoner med sterke prestasjonsmiljøer. Han evner å balansere operativt lederskap og langsiktig strategisk utvikling, sier styreleder Anne Carine Tanum.

Den erfarne kulturlederen er spent på den nye jobben.

– Den Norske Opera & Ballett er blant landets mest interessante virksomheter. Operaen huser kollektive kunstarter, og jeg har søkt jobben fordi jeg liker å forene krefter. I tillegg har jeg ønsket meg tilbake til kulturfeltet. Sammen med de kunstneriske lederne og alle de andre medarbeiderne ser jeg frem til å bygge videre på suksessen i det nye operahuset, sier Bergkastet.

Store utfordringer

– Det er et veldig godt valg. Her har Den Norske Opera og ballett fått en særdeles kompetent direktør, og har den bakgrunnen som den avtroppende direktøren ikke hadde, sier NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes.

Bergkastet vil bli direktør for en institusjon som har vært preget av trange økonomiske kår når han tiltrer 1. august, 2017.

Den Norske Opera og ballett har i lengre tid slitt med høy gjeld og store økonomiske underskudd. Operaens utgifter til pensjonskostnader har økt fra 50 til 120 millioner kroner fra 2011 til i år.

Det vil blir krevende oppgaver å hanskes med for den påtroppende direktøren ifølge Moxnes.

– Det kommer til å bli en kjempeutfordring. Det som blir virkelig utfordrende for den nye direktøren er å få innført nye pensjonsordninger på Den Norske Opera og Ballett, sier hun.

Den påtroppende operasjefen er fullt klar over utfordringene som venter - særlig arbeidet med operaens pensjonsordning.

– Det har jeg ikke satt meg detaljert inn i. Men jeg har merket meg at man har en midlertidig ordning med en innskuddspensjon og at kulturdepartementet jobber med en ny operapensjonslov. Men noe mer enn det har jeg ikke å melde nå, sier Bergkastet.

–Tror du at du har relevant erfaring til å gå løs på denne oppgaven?

– Ja, det tror jeg. Jeg har vært i virksomheter hvor dette med omlegging av pensjon har vært tema. Dette er krevende for mange virksomheter som har den offentlige ytelsespensjonen. Så dette er ikke et ukjent felt. Men det er krevende, sier Bergkastet.