Israel valgte Eurovision-kandidat i kveld: – Jeg blir veldig forundret hvis de kommer

Countrysanger Toby Keith er død

Det melder familien hans på Instagram. Han ble 62 år gammel.

– Toby sovnet fredfullt inn i går kveld, omgitt av sin familie.

Countryartisten døde av magekreft. Han fikk diagnosen i 2021.

– Han kjempet med verdighet og mot.

Samme år ble han hedret med National Medals of Arts av daværende president Donald Trump. Utmerkelsen er den høyeste en artist kan få fra den amerikanske regjeringen.

I september i fjor ble han også hedret med ikonpris under People's Choice Country Awards i Nashville.

Keith vokste opp på en farm ikke langt fra Oklahoma City, og ga ut sin debutplate i 1993. Han har siden hatt flere titalls låter på hitlistene, og er kjent for låter som «Red Solo Cup», «Should’ve Been A Cowboy», «He Ain’t Worth Missing» og «I Love This Bar».

I 2009 opptrådte han på Nobelkonserten i Oslo. Det skapte en del kritikk. Låten «Courtesy of The Red, White & Blue» gjorde at amerikansk venstreside anklaget artisten for å støtte den senere invasjonen av Irak.