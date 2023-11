Brageprisen deles ut i fire klasser: Skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og sakprosa for barn og unge.

Den siste prisen som ble delt ut, var hedersprisen. Den gikk til forfatteren Ingvar Ambjørnsen.

– En forfatter som gjennom sin virkelighetsnære prosa har gitt oss en rekke fascinerende litterære portretter av mennesker rundt oss, som sjelden får muligheten til å komme til orde, sa juryen før det ble kunngjort at 67-åringen fikk hedersprisen.

Det var forfatterens kone Gabriele Haefs som mottok prisen på Vulkan scene i Oslo. Ambjørnsen var hjemme i Tyskland på grunn av svekket helse.

Ambjørnsen vant Brageprisen i 1995.

Dette er årets vinnere:

– Hyllest til enkle folk

Med romanen «Den dagen Nils Vik døde» vant Frode Grytten årets Bragepris for beste skjønnlitteratur.

VANT: Frode Grytten fikk torsdag Brageprisen i kategorien skjønnlitteratur for «Den dagen Nils Vik døde» under utdelingen av Brageprisen 2023. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Forfatteren hentet inspirasjon fra sin egen morfar da han skrev historien.

– Grytten har skrevet en hyllest til enkle folk og deres bidrag til andres liv i små samfunn som langsomt forsvinner. Boken er skrevet med et vakkert, flytende språk og byr på rike og komplekse portretter. Grytten er ikke redd å skrive om store temaer på en upretensiøs og nær måte, står det i juryens begrunnelse.

«Den dagen Nils Vik døde» er utgitt på Forlaget Oktober. NRKs litteraturkritiker kaller boken for en verdig vinner.

Dette er ikke første gang Frode Grytten vinner Brageprisen.

I 1999 fikk han prisen for romanen «Bikubesesong». I tillegg til Grytten var Vigdis Hjort, Lars Ramslie og Oliver Lovrenski nominert til årets pris.

Prisene ble delt ut på et utsolgt Vulkan arena i Oslo.

KI-forsker vant årets sakprosa

Årets vinner av sakprosa er Inga Strümke, som forsker på kunstig intelligens.

Boken hennes handler også om dette temaet.

BOK OM KI: Forsker Inga Strümke vant sakprosa. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRKs anmelder skrev følgende om boka tidligere i år: «Inga Strümke har ikke skrevet den boka om kunstig intelligens jeg ønsket meg. Men hun har skrevet den jeg trengte».

I juryens begrunnelse står det:

– Lettfattelig, med glimt i øyet, gir partikkelfysikeren og KI-forskeren Inga Strümke et solid historisk overblikk og grundig innsikt i kunstig intelligens i «Maskiner som tenker», skriver juryen i sin begrunnelse, og konkluderer med at boka gir et uunnværlig innblikk i hvordan vi kan ta kontroll over vår egen fremtid.

Inga Strümkes «Maskiner som tenker» fikk prisen i kategorien sakprosa. Prisen ble mottatt av hennes redaktør, Joakim Botten. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Strümkes var ikke selv til stede under prisutdelingen.

Den høythengende prisen ble tatt imot av hennes redaktør Joakim Botten.

– Hun vil takke alle som har vært med og løfte fram boka, uttalte han fra scenen.

Les også «Roar den eksistensielle angsten»

Ragnhild Holmås og Henriette T. Osnes fikk sakprosapris for barn og unge.

Det var kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery delte ut prisene torsdag kveld. Hun kalte vinnerboken «Ordenes hårreisende hemmeligheter» for ellevill.

Ragnhild Holmås og Henriette T. Osnes vant prisen for beste saksprosa for barn. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Det har blitt lagt ned masse arbeid i denne språkboken, dette var en idé som vokste seg villere og villere, sier prisvinner Ragnhild Holmås.

–Verbalteksten til Ragnhild Holmås riktig bobler av formidlingsglede, og det er lagt mye energi i å dra leseren med fra det ene oppslaget til det neste. Henriette Osnes følger opp den viltre leken visuelt, skriver juryen.

«Oskar og eg»

I kategorien barne- og ungdomsbøker var det Maria Parr som vant for boken «Oskar og Eg».

Den skildrer livet som storesøster.

Maria Parr og står Åshild Irgens som har illustrert boken under prisutdelingen torsdag kveld. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Les også «Ei Parr-bok i livet skulle alle ha»

– Her er høy temperatur og såre vendinger tett slynget sammen. Språk friskt som sjøsprut, rasende som tordenvær og mykt som sommervind kommer om hverandre, står det blant annet i juryens begrunnelse.

Kunne blitt første debutant til å vinne

På forhånd var det knyttet spenning til om 19 år gamle Oliver Lovrenski kom til å vinne prisen.

Hvis han hadde vunnet hadde det vært som den første debutanten noensinne.

I september kom Lovrenski ut med sin første bok «Da vi var yngre». I forrige uke mottok han Bokhandlerprisen for boken.