Den norske produsenten Fred Ball var, med sitt bidrag på Rihanna sitt album Anti, nominert i klassen «Beste urbane moderne album». Men det var Beyoncé som tok hjem prisen for albumet Lemonade.

Det la likevel ingen demper på festen hos Fredrikstad-mannen natt til mandag norsk tid.

– Jeg er veldig takknemlig for å være nominert! Å vinne hadde vært kirsebæret på kaka, men kake blir det uansett. Nå blir det fest, skriver Ball i en melding til NRK.

Produsenten sendte også et bilde av seg selv fra Staples Center sammen med danske Karen Marie Ørsted, best kjent som artisten MØ, og den svenske artisten Noonie Bao.

Lido involvert i rap-pris

En nordmann som derimot var involvert i en Grammy-pris natt til mandag var Peder Losnegård, kjent som Lido.

Han står oppført som både produsent og låtskriver på albumet Coloring Book av Chance the Rapper - som stakk av med prisen for beste rap album.

– Jeg er så glad for at favorittartisten min ble min venn, og jeg er så stolt av å ha hjulpet ham å ta hjem en Grammy. Takk, skriver Lido på Twitter.

Låtene Lido har vært involvert i er «Same Drugs» og «Angels».

Chance the Rapper tok hjem prisen for beste rap album - med god hjelp fra norske Lido som låtskriver og produsent. Foto: KEVIN WINTER / AFP

Timberlake snøt Stargate

Produsentene Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen har vunnet Grammy to ganger tidligere – i 2009 og 2011.

I år var de nominert i kategorien «Beste sang skrevet for visuell media» for sangen Try Everything, fremført av Shakira i filmen Zootopia.

Men det var Justin Timberlake, Shellback og svenske Max Martin som stakk av med prisen for sangen Can't stop the Feeling fra filmen Trolls.

– Det ble ikke noe i år, men Can't stop the feeling er en bra vinnerlåt. Det er morsomt å være til stede med familien. Vi gleder oss til en bra kveld, spesielt Prince-tribute, sier Hermansen til NRK.

Grammy-vert James Corden på scenen under åpningsshowet på den 59. utgaven av Grammy. Corden var forøvrig også med på låta Can't stop the feeling av Justin Timberlake. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AFP

Ordknapp katt

Cashmere Cat og produsentkompisen Benny Blanco på den røde løperen i Los Angeles søndag kveld. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Nordmenn var nominerte for pris i hele ni kategorier i søndagens Grammy.

Magnus August Høiberg, kjent som Cashmere Cat, var nominert i kategorien «Beste R&B sang» med Tory Lanez-låta Luv. Men prisen gikk til Lake By the Ocean av Maxwell.

Høiberg hadde også produsert to av låtene på Kanye West sitt album The Life of Pablo, som var nominert til Årets rap album. Denne kategorien var det Chance The Rapper som vant for Coloring Book.

– Jeg tror jeg melder pass, men ha en fin kveld videre, var alt Høiberg ønsket å si da NRK spurte om en kommentar utenfor Staples Center.

Heller ikke Andreas Schuller fra Drøbak, kjent som Axident, fikk med seg noen pris natt til mandag. Schuller har bidratt som låtskriver og produsent på låta Company, som er en del av Justin Biebers album Purpose.

Albumet var nominert i klassen Årets album - men den prisen gikk til kveldens store vinner, Adele.

Ingen klassiske priser

Øyvind Gimse var nominert for albumet Reflections i klassen «Beste kammermusikk» sammen med Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene, men den prisen gikk til Steve Reich.

Reflections var også nominert i klassen «Best sammenskrudd album, klassisk» og «Beste surround album» – da med lydtekniker Morten Lindberg som den nominerte.

Lindberg var også nominert med albumet Maja S.K. Ratkje: And Sing ... i sistnevnte klasse, men prisen gikk til Alexander Lipay & Dmitriy Lipay.

Kordirigent Elisabeth Holte, som var nominert for beste koropptreden med Himmelrand, måtte nøye seg med en nominasjon.

I samme klasse var også Håkon Matti Skrede, Bergen Domkor, Bergen filharmoniske Kor, Collegium Musicums kor og Edv. Grieg kor, Bergen filharmoniske orkester ledet av Ed Gardner nominert - men prisen gikk til Penderecky med Warzavafilharmonien.