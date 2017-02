I en liten leilighet i Echo Park, nord i Los Angeles, gjør den 39 år gamle musikkprodusenten Fred Ball seg klar til den 59. utgaven av musikkprisen Grammy Awards.

39 år gamle Fred Ball fra Fredrikstad bruker Grammy-uka godt og har flere møter med store artister og låtskrivere. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Selve Grammy-utdelingen skjer i Staples Center i natt norsk tid. Fred Ball har bidratt som produsent og låtskriver for «Love on the Brain» på Rihanna sitt album «Anti», som

er nominert i klassen Best urban contemporary album.

– Jeg hører låten hver gang jeg setter meg i bilen. Det er kult, den låter bra på radio. Men i går tenkte jeg faktisk «shit, kanskje den blir spilt litt for mye, kanskje folk blir lei».

Sangen er nemlig den fjerde mest spilte låten på amerikansk radio akkurat nå, og ligger i skrivende stund på 14. plass på den amerikanske singellisten Billboard hot 100.

– Tok av med en gang

Love on the Brain er en soulballade inspirert av 1950-tallets musikk. Ball skrev den sammen med J Angel i nettopp Los Angeles.

Med på låten er også Jarle Bernhoft som står for bass og gitar på produksjonen.

Så fort den var ferdig, ble den solgt inn til Roc Nation og Rihanna sin manager Jay Brown. Han hadde én klar beskjed da han fikk høre sangen for første gang.

– De tok av med en gang. Jay ringte meg og sa: «Ikke spill denne låten for noen andre, denne skal jeg ha» Jeg spurte hvem han tenkte den til og svaret var; «den er til Rihanna», sier Ball.

Produsenten fra Fredrikstad forteller at han først tok beskjeden med en klype salt.

– Jeg vet hvordan dette spillet fungerer. Rihanna får tilbud om så mange låter og hun spiller inn masse. Men den endte opp på albumet og har blitt en stor singel, så det er kult.

Fred Ball har satt opp et lite, provisorisk musikkstudio i leiligheten han leier i Los Angeles. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Mye jobb

Ball bor og jobber til daglig i London, men tre-fire ganger i året drar han til den amerikanske vestkysten for å skrive musikk og møte andre i bransjen.

– Jeg prøver alltid å få med meg Grammy-uka, for da er alle samlet her. Jeg er ikke veldig sosial når jeg er her, det blir mye jobb, mange møter og jeg skriver mange låter, sier han.

Blir det mer samarbeid med Rihanna fremover?

– Det kan skje, hvis jeg skriver de riktige låtene. Men det er helt umulig å si. Jeg er på samme management som henne (Roc Nation, red.anm.), så forhåpentligvis er det mulig, avslutter Ball.

Les også: