Det var på forhånd knyttet stor spenning til Adele sin hyllest til popstjernen som døde i sitt eget hjem første juledag, bare 53 år gammel.

Adele åpnet hele showet i Staples Center i Los Angeles natt til mandag norsk tid og hun kom senere tilbake til scenen for å hylle George Michael med sin egen versjon av hans låt Fastlove.

Tårene kom i det Adele var ferdig med sin hyllest. Foto: Matt Sayles / AP

Men stående alene foran store bilder av Michael sprakk stemmen opp og tårene startet å komme. Da henvendte 28-åringen seg bannende til arrangørene og ba om å få starte på nytt.

– Unnskyld for at jeg banner og unnskyld for at jeg starter på nytt. Kan vi starte på nytt? Unnskyld, jeg kan ikke ødelegge dette for ham. Jeg beklager virkelig, sa Adele fra scenen og fikk øredøvende applaus i retur.

På andre forsøk satt alt som det skulle og Adele fikk stående ovasjoner fra både salen og sosiale medier.

Artisten var tydelig preget av situasjonen og begynte å gråte mens hun takket for støtten.

Tok flere priser

Senere vant hun også prisen for Årets sang med megahiten «Hello». 28-åringen benyttet anledningen til å be om nok en unnskyldning for banningen.

– Jeg beklager virkelig. Men jeg elsker ham, George Michael betyr så mye for meg.

Da hadde hun allerede sikret seg prisene for beste vokal på popalbum for «25» og beste pop soloprestasjon for «Hello».