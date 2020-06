Fortsatt usikker åpning av Nasjonalmuseet

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til åpningsdatoen for det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Opprinnelig skulle museet åpne i år, men ble i november utsatt til våren 2021.

– Vi kan ennå ikke sette en åpningsdato med sikkerhet. Først må Statsbygg bli ferdige med museet slik at vi kan ta inn kunst, forteller kommunikasjonssjef i Nasjonalmuseet Eirik Kydland.

Ytterligere forsinkelser av overtagelsen kan bety at museet må utsette åpningen neste år til etter sommeren.

Håper på å doble besøkstallet

BEKYMRET: Overtagelsesdatoen for Nasjonalmuseet er ennå ikke sikker, sier Steinar Støre, kommunikasjonssjef i Nasjonalmuseet. Foto: Rune Mortensen

Nasjonalmuseet håper å doble besøkstallet i sitt nye hjem og ser for seg en million besøkende i løpet av åpningsåret. Da er det viktig å rekke sommersesongen.

– En sommersesong er viktig for oss. Samtidig må man innse at dette er en type prosjekt som tar tid. Det er et enormt og komplekst bygg, sier Kydland om enda en forsinkelse.

Planen var at byggingen skulle være ferdig innen juli, slik at Nasjonalmuseet kunne overta og starte innflyttingen av kunstverkene da, med åpning for publikum våren 2021.

Nå ligger det an til at bygget er ferdig i august.

– Vi tror byggingen er ferdig i august. Men vi har også bemanning i juli, selv om det er ferie, for å være sikker på at det går, sier prosjektleder Steinar Støre i Statsbygg .

BYGGEPLASS: Arbeidene ved Nasjonalmuseet i Oslo kommer til å fortsette hele sommeren. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Utfordringer med byggingen

I november 2019 sprakk budsjettet med 150 millioner kroner. Budsjettet lander på 6,15 milliarder kroner, og Støre er trygg på at de ikke trenger mer penger enn dette.

Stortinget bevilger de siste kronene denne uka.

– Vi er ikke helt i mål, men vi utelukker at vi skulle ha behov for noe mer penger noen gang, sier Støre.

Underveis har byggingen blitt rammet av vanskelige materialvalg, en dørprodusent som gikk konkurs og tekniske anlegg som både har blitt forsinket, og blitt dyrere på grunn av lavere kronekurs.

Ifølge Kydland er det er vanskelig å si hvor lang tid de trenger for å gjøre alt klart til åpning før de har overtatt bygget. Det skal også gjøres en del testing, blant annet av inneklimaet kunsten skal bo i.

– Vi er sikker på at gevinsten blir desto større når vi kommer ut og har et nytt nasjonalmuseum som man vil ha glede av i mange år framover, sier Kydland.