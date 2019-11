NTB: Åpningen av Nasjonalmuseet utsatt

Nasjonalmuseet skulle egentlig åpne i 2020, men nå melder NTB at åpningen er utsatt.

Grunnen til utsettelsen er to kritiske leveranser som er forsinket. Leveransene er knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Åpningen er derfor utsatt med et halvår.

– Det er to leveranser som er forsinket. For å ikke gå på akkord med kvaliteten vil vi sørge for at disse leveransene på plass, og for at de blir testet, slik at vi har en stabil drift før vi åpner. De to leveransene sørger for riktig luft og temperatur og en handler om sikkerhetsdører, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Det er selskapene Caverion og Rapp som skal stå bak disse leveringene, ifølge Statsbygg.

Til NRK sier Njaa Aschim at flyttingen av kunst og publikumsåpningen blir utsatt.

– Vi må teste ut museet når hele bygningen er ferdig, sier hun.

Nasjonalmuseet på Vestbanen Foto: Nasjonalmuseet Ekspandér faktaboks Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert i 2003, som en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet.

Det nye Nasjonalmuseet ble vedtatt bygd av Stortinget 6. juni 2013.

Museet skal huse all kunst fra de fire museene unntatt arkitektur.

Tomten er på Vestbanen i Oslo.

Budsjettet er på 5,3 milliarder kroner.

Det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH vant arkitektkonkurransen med bidraget «Forum Artis».

Museet skal stå ferdig i 2019 og blir Norges største kulturbygg.

Det åpner for publikum i 2020.

Byggets samlede areal er 54.600 kvadratmeter, med et utstillingsareal på 13.000 kvadratmeter.

Nasjonalmuseet - Arkitektur forblir i bygningen på Bankplassen.

I mai startet flyttingen av kunstverk fra nasjonalmuseet. 100.000 uerstattelige kunstverk skal flyttes over i nytt bygg, men denne prosessen er nå satt på vent til bygget er ferdig.

– Skal ikke berøre kostnadsrammen

Sikkerhetsdørene må være på plass før Nasjonalmuseet kan begynne å flytte kunsten, står det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kostnadsrammen på 6 milliarder vil ikke bli påvirket av forsinkelsen, skriver departementet videre.

– Når det nye Nasjonalmuseet åpner, får vi et praktbygg som vil gi generasjoner av nordmenn gode kunstopplevelser. Det er også gledelig at vi ferdigstiller et så komplisert byggeprosjekt under kostnadsrammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Det samme sier Aschim i Statsbygg til NRK.

– Dette skal ikke berøre kostnadsrammen til det nye bygget, sier Aschim.

– Vi går nå i dialog med Nasjonalmuseet om å finne gode løsninger slik at de ikke blir påført store, ekstra økonomiske belastninger, legger Aschim til.

Fikk ti milliarder til ekstraordinære kostnader

I mai meldte regjeringen at Nasjonalmuseet fikk 10 millioner kroner til ekstraordinære kostnader. Ifølge en pressemelding la regjeringen frem forslag om å gi ekstra midler til flytting av samlingene og bygge opp nye utstillinger i nybygget på Vestbanen.

«Nasjonalmuseet har en særdeles viktig oppgave foran seg med flytting av hele Norges kunstskatter og med å bygge de nye utstillingene. Dette krever en ekstraordinær innsats og regjeringa legger derfor frem en tildeling på 10 millioner kroner til ekstraordinære kostnader i 2019», sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i meldingen da.

I neste års statsbudsjett fikk Nasjonalmuseet 790 millioner kroner. Skei Grande kunne ikke si hvor mye av de 790 millionene som brukes på flyttingen i oktober.

Kilde: NTB/NRK