Forteller åpent om Nord-Korea i ny bok

– Det at jeg har lagt samarbeidet med Nord-Korea på is, gjør at jeg kan fortelle mer åpent enn det jeg har kunnet tidligere, sier Morten Traavik.

Kunstneren samarbeidet tett med Nord-Koreas kulturmyndigheter i flere år for å legge til rette for kunstutveksling, og også for å bygge bro mellom landet og Vesten.

Traavik arrangerte blant annet den aller første rockekonserten i Pyongyang og lot nordkoreanske barn spille Kardemomme by under festspillene i Bergen.

Klar for å være helt ærlig

Høsten 2017 valgte Traavik likevel å avslutte samarbeidet med Nord-Korea. Nå mener han at han er klar for å fortelle helt ærlig om hans opplevelser med landet i boka «Forræderens guide til Nord-Korea».

– Det har jo skjedd en hel del. Både fine ting og ikke så fine ting som jeg av ulike grunner har valgt å ikke fortelle om i løpet av de seks årene jeg har samarbeidet tett med Nord-Korea, sier han.

Kunstner Morten Traavik har gjort flere omstridte prosjekter i samarbeid med kulturmyndighetene i Nord-Korea. Her fra han arrangerte landets første vestlige rockekonsert med det slovenske bandet Laibach. Foto: Daniel Miller

Det kunne gått veldig galt

Traavik trekker spesielt frem én episode der det kunne gått veldig galt.

– Det var da en norsk fotograf som jeg hadde gått med på å ta med meg på en av mine turer, ble pågrepet på flyplassen i Pyongyang et kvarter etter at vi hadde landet. Med en grovt fornærmende video mot Kim Jong-un på sin mobiltelefon, forteller Traavik.

Traavik trekker paralleller til det som skjedde med Otto Warmbier, den amerikanske studenten som ble dømt til 15 års fengsel etter å ha blitt anklaget for å ha stjålet en propagandaplakat på hotellet han bodde. Studenten ble sendt hjem til USA etter halvannet år og døde kort tid etter.

– Det var mye av det samme forløpet som skjedde og et sånt utfall kunne nok lett ha spøkt i horisonten om ikke mine nordkoreanske partnere og meg selv hadde klart å forhandle situasjonen i land, sier han.

Nord-koreanske barnestjerner provoserer på Festspillene

Vil ikke forsvare, men forklare

Traavik har holdt episoder som dette hemmelig frem til nå, men velger å dele det i boken fordi han ønsker å gi et mer fullstendig og nyansert bilde av Nord-Korea.

Kunstneren presiserer at han ikke vil forsvare Nord-Korea, men forklare det.

– Jeg håper at hvis man leser denne boken vil man forhåpentligvis få en del nye tanker om ikke bare Nord-Korea, men også oss utenfor og hvordan vi tilnærmer oss land som Nord-Korea. Hvordan vil tilnærmer oss det som er annerledes, sier Traavik.

I dag kommer dokumentaren «Vår mann i Pyongyang», om det siste prosjektet Traavik gjorde før bruddet med Nord-Korea.

Om bruddet med Nord-Korea er endelig, er ikke kunstneren så sikker på.

– Er det noe den seneste utviklingen i Nord-Korea tyder på, så er det at ingenting er endelig. Men akkurat nå passer det veldig fint med en pause i forholdet på ubestemt tid, sier Traavik.