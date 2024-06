Natos generalsekretær er neppe alene om å bli bekymret over å se støtten Putin og Kim viser hverandre.

Men i noen vestlige medier, som Time Magazine, hevdes det at Putins reise til Nord-Korea er et tegn på desperasjon, ikke styrke.

At Russlands president besøker et av verdens fattigste og mest isolerte land, viser hvor isolert Russland har blitt internasjonalt.

Putin gjennomfører denne reisen fordi Kim Jong-un har noe den russiske lederen trenger: Våpen og ammunisjon.

Ifølge sørkoreanske myndigheter har Nord-Korea allerede sendt millioner av artillerigranater til sin nabo i nord.

POMP OG PRAKT: Det var ikke spart på noe for å vise Putin at besøket blir satt pris på. Foto: AFP

Det er et enormt behov for granater i Russlands okkupasjonskrig i Ukraina.

På slagmarken skal det også ha blitt funnet rester av raketter som er produsert i Nord-Korea.

Full støtte

President Putin fikk også høre ganske sjeldne ord under sitt besøk i Pyongyang.

For den nordkoreanske lederen lovet solidaritet og støtte til Russlands krigføring i Ukraina.

Kim Jong-un sa at «den spesielle militæroperasjonen beskytter Russlands suverenitet, sikkerhetsinteresser og territoriell integritet».

GAVE: Kim Jong-un har fått en russiskprodusert limousin av typen Aurus i gave fra Putin. De kjørte sammen i denne bilen under besøket. Foto: AP

– Vi setter veldig pris på din systematiske og permanente støtte til russisk politikk, inkludert Ukraina-spørsmålet, sa den russiske presidenten.

Nord-Korea har få venner og allierte og får sjelden besøk av utenlandske statsledere.

Etter at Putin satte i gang krigen mot Ukraina har vestlige sanksjoner begrenset antallet land han kan reise til.

Hvor langt går avtalen?

Russland og Nord-Korea har undertegnet en ny og omfattende avtale om politisk, økonomisk og militært samarbeid.

Men det mest oppsiktsvekkende punket i avtalen gjelder det militære:

Landene skal hjelpe hverandre hvis ett av dem blir angrepet.

– I dag har vi undertegnet en omfattende partnerskapsavtale som blant annet legger opp til gjensidig hjelp i tilfelle aggresjon mot en av deltakerne som har undertegnet dette dokumentet, sa Putin på en pressekonferanse.

NÆRMERE: To ledere viser fram partnerskapsavtalen etter at de har undertegnet den. Foto: Reuters

Han viste til at USA og andre Nato-land forsyner Ukraina med avanserte våpensystemer som kan brukes mot mål i Russland.

Det er ikke klart hvor tett de to landene kommer til å binde seg til hverandre gjennom denne avtalen.

Men hvis de ønsker det, har de lagt et formelt grunnlag for å samarbeide mye tettere militært. Kim kaller det allerede en «allianse».

Russland er allerede i krig, og Nord-Korea kommer hele tiden med trusler, både mot naboen i sør og mot vestlige land.

Vestlig bekymring

Det økende samarbeidet mellom Russland og Nord-Korea blir sett på som en alvorlig utvikling i vestlige land.

Putins versjon av virkeligheten går ut på at Russland fører en kamp mot amerikansk imperialisme og USAs allierte.

Amerikanske myndigheter frykter at Russland i strid med FN-sanksjonene skal bidra med teknologi og annen støtte til det nordkoreanske rakettprogrammet.

De to landene nekter for at dette skjer.

Kim hyllet Russlands «viktige rolle og oppdrag for å opprettholde strategisk stabilitet og balanse i verden» under møtet med Putin.

Russland har veto i FNs sikkerhetsråd og går inn for å se på straffetiltakene mot Nord-Korea på nytt.

Begeistringen fra begge sider tyder på at både Kim og Putin har fått noe de ønsket seg skikkelig gjennom den nye avtalen.