Disse kan få millionstipend

Finalistene til Equinors talentstipend på en million kroner for unge klassiske musikere er cellist Amalie Stalheim (28), tubaist August Schieldrop (22) og fiolinist Ludvig Gudim (22). "Å vinne Equinors klassisk musikkstipend kan være et viktig springbrett for en lang og internasjonal karriere", sier juryformann Leif Ove Andsnes til nettstedet KlassiskMusikk. Prisen blir delt ut under Equinors høstkonsert 30.november.