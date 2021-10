– Grunnen til at det blir siste sesong er nok fordi at nå ha vi gjort det. Så nå ønsker eg å prøve noko anna, og utvikle meg som skodespelar, seier Herman Flesvig til NRK.

Serien har brote fleire sjåar-rekordar etter at dei fyrste pilotepisodane kom for snart to år sidan. Sidan har serien vorte så populær at nokon til og med har skifta namn som følge av den.

Herman Flesvig som spelar fleire av karakterane sjølv fortel at det har vore ei fantastisk reise.

– Og vi har hatt det kjempegøy. Men det er noko som heiter å gi seg mens leiken er god. Og nå er leiken god. Så nå blir det å utvikle seg og prøve seg på nye ting.

SLUTT: Det blir ikkje fleire gjensyn med Ola Halvorsen (Herman Flesvig) i «Førstegangstjenesten».

– Trist

Flesvig understrekar at det likevel ikkje er enkelt å forlate universet med kjente karakterar som Ola Halvorsen, Tanja Laila Gaup og Ahre-Ketil.

– Det er litt vemodig. Det har blitt ein stor del av karrieren min, seier han og legg til:

– Eg har blanda kjensler rundt det, fordi det er artig å gå inn i nye prosjekt. Samtidig som at det er trist å leggje frå seg «Førstegangstjenesten».

Men han har ikkje lagt frå seg serien heilt ennå. Andre – og siste – sesong har premiere fredag 12. november.

BLANDA KJENSLER: Herman Flesvig synest det er trist å leggje frå seg Førstegangstjenesten, men gler seg til nye prosjekt. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Dagen før er det førpremiere for fansen i Noregs største kinosal, og du kan vinne billettar til arrangementet.

– Det at vi endeleg får feire og ha ein ordentleg premiere blir stas. Det er superhyggeleg at dei som ser på serien også kjem.

Vil ikkje røpe nye prosjekt

Herman Flesvig likar å ha mange ballar i lufta. Dei siste åra jobba har han jobba med «Førstegangstjenesten», «Friminutt» og humorserien «Robert og Herman».

RADARPAR: Jeanett (Robert Stoltenberg) og Kristoffer (Herman Flesvig) i humorserien «Robert og Herman». Foto: Ulrik Kramer / NRK

Men han vil foreløpig ikkje røpe kva nye prosjekt han kjem til å jobbe med.

– Det er mykje spennande som er på tapetet, men eg kan ikkje seie kva det er.

– Og dei som kjem med slike formuleringar har ofte ingenting å gjere. Men eg står ved det eg sa, seier Herman og ler.