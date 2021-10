Dette er skodespelarane i andre sesong av Førstegangstjenesten

Knausgård inspirert av «Twin Peaks»

Karl Ove Knausgård er i Norge for å promotere sine nye roman «Ulvene fra evighetens skog». – Jeg er nok inspirert av Twin Peaks. Jeg har ikke tenkt på det før, men den gjorde et utrolig inntrykk på meg. Der var det noe mystisk som hendte i et realistisk univers, sier han til NRK.