Forbrukertilsynet om plastisk kirurgi-konkurranse: – Aldri hatt så grove saker

Fie Laursen er en dansk påvirker, som først ble kjent for å stå frem med sin mobbehistorie, deretter startet hun blogg. I dag har hun 314.000 følgere på Instagram, og 156.000 abonnenter på YouTube.

Denne uken la hun ut en konkurranse på Instagram der premien var en plastisk operasjon.

Det har fått norske påvirkere som Kristin Gjelsvik, Wanda Mashadi, Alexandra Joner og Hanna-Martine Slåttland Baller til å reagere.

– Det å reklamere for noe sånt er så hinsides, og det er vanskelig å sette ord på hva jeg egentlig føler. Men det er overhodet ikke greit. Markedsføring mot en ung og ganske sårbar gruppe, utdyper Gjelsvik til NRK.

– Jeg synes det er helt forferdelig at et såpass heftig inngrep bagatelliseres og normaliseres ved å dele en konkurranse der premien er en valgfri operasjon, legger hun til.

Det var Dagbladet som omtalte saken om Laursen først.

– Aldri hatt så grove saker

Nå har Forbrukertilsynet sett nærmere på markedsføringen Laursen har hatt i perioden hun skulle ha vært i Norge.

I oktober meldte Laursen på Instagram at hun skulle flytte til Norge. Nå forklarer hun at hun kun har vært i Norge tre ganger med intensjonen om å flytte, men at det ikke ble noe av

Slik har Fie Laursen presentert konkurransen på sin egen Instagram-konto. Illustrasjon: Fie Laursen Instagram

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Skjelbostad, sier til NRK at de likevel har vurdert at markedsføringen i denne perioden var rettet mot norske forbrukere.

Hun legger til at de har fått flere tips om markedsføringen, og at de fattet interesse da norske barn- og unge er eksponert for den.

– Det har vi vurdert opp mot de reglene i markedsføringsloven om uetisk reklame overfor barn, og har konkludert med at denne bestemmelsen er brutt, sier hun.

De har lagt vekt på flere ting. Omfanget av markedsføringen, at det har vært i flere kanaler og at det er brukt markedsføringsteknikker som konkurranser og rabattkoder.

– Konkurranser er med på å spre budskapet til flere forbrukere, og rabattkoder som gjør terskel for å få tak i det og bruke det enda lavere, sier Skjelbostad.

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Skjelbostad, sier de aldri har hatt så grove saker som markedsføringen til Fie Laursen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er snakk om grove, inngripende behandlinger som ikke lar seg reversere. I tillegg er potensiell risiko med kosmetiske inngrep fraværende, informasjon om det, legger Skjelbostad til.

– Har dere sett liknende saker tidligere?

– Vi har aldri hatt så grove saker, svarer avdelingsdirektøren.

De gir likevel ikke bot til Laursen, men har sendt et brev der de orienterer om at det er brudd på regelverket, og bedt om henne om å innrette reklamen så norske forbrukere ikke blir eksponert for den.

Mener det er normalt å poste om kirurgi

I en e-post til NRK sier Fie Laursen at hennes følgere har spurt etter «give aways» av kosmetiske operasjoner.

Når det gjelder kritikken mot henne i kommentarfeltet, svarer Laursen at hun ikke forstår hvorfor nordmenn blir så «gale og blander seg».

– I Danmark, hvor jeg er fra og bor, er det å poste plastisk kirurgi like normalt som å poste frokosten sin, skriver hun videre i e-posten.

Se hvorfor Anniken Jørgensen mente det er helt «huemist» med rabattkuponger for kirurgi:

Blogger Anniken Jørgensen snakker til Linda Hofstad Helleland på rundebordsmøte om kroppspress. Du trenger javascript for å se video. Blogger Anniken Jørgensen snakker til Linda Hofstad Helleland på rundebordsmøte om kroppspress.

Selv om hun tidligere har fått beskjed fra Forbrukertilsynet om at en av videoene hennes var i strid med loven, mener hun at de ikke har noen grunn til å blande seg inn.

– Jeg har vært i Norge tre ganger, med tanken om å flytte. Men jeg flyttet aldri. Jeg har hele tiden hatt hjem og adresse i Danmark. Derfor gjelder ikke reglene for meg. De burde seriøst la meg være. Jeg er ikke norsk statsborger eller har bodd der, svarer Laursen.

– Flere store influensere som er sitt ansvar bevisst

De siste årene har norske ved flere anledninger debattert hvordan jobbe mot kroppspress i sosiale medier. I 2018 ønsket medie- og forbrukertilsynet at man ikke lenger skulle kunne markedsføre kosmetiske inngrep eller injeksjoner.

Det førte til at det i 2019 kom et eget fagutvalg for influencermarkedsføring, hvor Kristin Gjelsvik er påvirkernes representant, og hun syns det er veldig flott å se at flere norske influensere reagerer på konkurransen til Laursen.

– Det er tydelig at det har skjedd noe her de siste årene, og nå med fagutvalget som har blitt opprettet, så er det klart at vi er på en stø kurs og har fått et bedre og mer riktig fokus. Det er flere store influensere som er sitt ansvar bevisst og ønsker oppriktig å være gode forbilder. Det er veldig fint å se, sier hun.

Hun håper at Norge dermed kan gå frem som et godt eksempel for de andre nordiske landende, og krysser fingrene for at Danmark får på plass egne retningslinjer også.

– Det er tydelig det trengs, slår hun fast.