Tidligere i sommer skrev NRK om at Forbrukertilsynet fortviler over annonsører som ikke overholder lover og regler for markedsføring i sosiale medier.

Nå har den offentlige tilsynsmyndigheten varslet et vedtak mot bloggeren Anna Rasmussen (22), kjent for bloggen «Mamma til Michelle».

Dette fordi bloggeren, som er bosatt i Søgne i Vest-Agder, unnlot å kåre vinnere av en konkurranse på bloggen.

– Hun har vedkjent at hun har holdt en konkurranse, uten at det er blitt delt ut premier, opplyser direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Boten er på intet mindre enn 100.000 kroner som bloggeren blir nødt til å betale dersom hun ikke kommer med ytterligere opplysninger i saken.

Håper boten virker preventivt

Boten kommer i forbindelse med en konkurranse der leserne til Rasmussen ble bedt om å kommentere for å vinne.

Slike konkurranser, der forbrukere kan vinne alt fra sminke og treningstøy, til kostbare utenlandsturer, har blitt svært populære blant mange annonsører. Det er nemlig en svært effektiv måte å nå mange på.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

– Det er et helt klart lovbrudd å arrangere konkurranser, uten at det følger med premier, sier Lier Haugseth.

– Hvordan kommer dere frem til summen?

– Det er et prinsipp at det ikke skal lønne seg å bryte loven. Hun har fått frist til å kommentere saken til 18. september. Da kan hun også kommentere beløpet, svarer hun.

Ifølge Forbrukertilsynet skal vilkårene for konkurransen komme klart og tydelig frem. Blant annet må betingelser, eventuell aldersgrense og dato for kåring av vinner oppgis. I tillegg må det også kåres en vinner.

– Det at vi går inn i saker med slike klare lovbrudd, er ikke kun en reaksjon overfor vedkommende. Men det gir også et signal overfor andre aktører. For eksempel bloggere og influenser som arrangerer konkurranser på sidene sine. Man kan ikke ha konkurranser uten at det følges opp med premier til vinnerne.

Forklarer seg på bloggen

Anna Rasmussen selv er svært ordknapp overfor VG:

– Jeg ønsker ikke å kommentere den saken. Det finnes ting i den som ikke stemmer helt, så derfor må jeg ta det med Forbrukertilsynet innen svarfristen, sier 22-åringen.

På sin egen blogg utdyper hun mener har skjedd:

«Jeg gav beskjed til forbrukertilsynet om at premiene nå var betalt ut i de konkurransene som det ikke var trukket vinner raskt nok, og bestemte samtidig at Jan ikke lengre skulle ha tilgang til Facebooksiden min, eller ha tilgang til å kjøre konkurranser på siden. Noe han var helt enig i. Men forbrukertilsynet har ikke vært særlig fornøyde med det, og nå nylig fikk jeg en ganske brutal mail fra de. De hevder at jeg har tjent masser av penger på disse konkurransene, og ønsker å straffe meg deretter», skriver hun.

