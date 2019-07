Forbrukerrådet mener populær ansiktsapp bryter norsk lov

– Vilkårene bryter både markedsføringsloven og personopplysningsloven. Derfor ønsker vi at både Datatilsynet og Forbrukertilsynet ser på saken så raskt som mulig, fordi det omhandler så mange norske brukere og så mye sensitiv informasjon, sier fagdirektør for digitale tjenester, Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Foto: Kjell HÃ¥kon K. Larsen

Han snakker om brukervilkårene til Faceapp. Applikasjonen har etter to år plutselig skutt oppover topplistene igjen, etter lanseringen av en ny funksjon som simulerer ditt eget utseende som gammel.

Med andre ord: Appen plusser på noen tiår når du laster opp bilder av deg selv i den. Men det er hva appen gjør med bildene dine, som bekymrer Forbrukerrådet.

– Selskapet forbeholder seg retten til å kunne bruke bildene dine og alt annet i tjenesten til evig tid og til hva som helst, og det er fullstendig urimelig, sier Myrstad.

Fordi vilkårene til appen er så vide og urimelige, har du ingen beskyttelse som forbruker, mener Forbrukerrådet.

– Som bruker kan du ikke vite om bildene dine brukes til markedsføring, etterretningstjenester eller hva som helst i fremtiden, sier han.

Appen er utviklet av selskapet Wireless Lab i Russland. Det har ikke lykkes NRK å få svar fra selskapet i denne saken.

Populariteten til Faceapp har skutt i været den siste tiden. Foto: Jenny Kane / AP

«Hva gjør du når ansiktet ditt er på avveie?»

Heller ikke Datatilsynet er «veldig imponert» over Faceapps brukervilkår.

– De virker i hvert fall ikke i tråd med våre personvernsregler, sier juridisk seniorrådgiver Tobias Judin.

Han påpeker at Datatilsynet ikke kan konstatere at Faceapps brukervilkår bryter norsk lov, og at de i forkant av en formell undersøkelse, bare kan uttrykke bekymring.

– Blant annet er det en risiko for at Faceapp kan dele dataene dine med en tredjepart, de forbeholder seg retten til å bruke dataene bildene dine nesten slik de vil og man kan også risikere at de sender data til land med lavere krav til beskyttelse for personvern, fortsetter han.

Juridisk rådgiver Tobias Judin i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Judin mener det er særlig bekymringsfullt at dataene det er snakk om, er din unike biometri. Disse kan lett misbrukes, advarer han.

– Ansiktene våre er unike, og kan brukes som sikkerhet, for eksempel for å låse opp bli fanget opp for eksempel av mobilene våre.

Han ser med særlig bekymring på hvordan ansiktsdataene dine kan bli brukt i fremtiden.

– Faceapp sier de ikke kan garantere for sikkerheten. Om hackere kommer inn på serverne deres, kan de bruke bildene våre til å utgi seg for å være oss. Ansiktsgjenkjenning blir stadig vanligere, og om ansiktet ditt er på avveie, hva gjør du da?

Skaper bråk i USA

Også i USA har den populære appen blitt kontroversiell. Politikeren Charles E. Schumer, demokratenes mindretallsleder i Senatet, har sendt et bekymringsbrev om appen til FBI.

– Faceapp kan utgjøre en nasjonal sikkerhetstrussel og sette privatlivet i fare for flere millioner amerikanere, heter det i brevet Schumer sendte både til FBI og amerikanske forbrukermyndigheter.

Senator Charles «Chuck» Schumer.

Schumer frykter appen samler inn sensitive data om amerikanere, som er problematisk når appen er utviklet av en «fiendtlig fremmed makt, som er i aktiv cyberkrig mot USA».

Det har de siste dagene vært en ryktestorm i sosiale medier rundt appen, blant annet om at den laster opp brukeres fotoalbum, uavhengig av tillatelse.