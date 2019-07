Selv om FaceApp er over to år gammel, har applikasjonen skutt opp på topp over mest nedlastede applikasjoner den siste tiden.

Årsaken til populariteten er en ny funksjon hvor hvor man kan simulerer hvordan man vil se ut som gammel.

Applikasjonens massive popularitet har imidlertid satt i gang en rykteflom på nett.

Ikke bare er den russisk-utviklet, men enkelte hevder også at den utvinner og laster opp hele fotoalbumet ditt på selskapets servere uten din tillatelse.

Ufrivillig opplasting

Det var den amerikanske apputvikleren Joshua Nozzi som på Twitter først ga uttrykk for bekymring til applikasjonen.

Ifølge Nozzi skal brukeres fotoalbum, uavhengig av tillatelse lastes opp av applikasjonen ved installasjon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I svarene på Nozzis tweet avkreftes imidlertid denne bekymringen av iOS-ingeniøren Jason Modisett.

Også andre brukere har fulgt opp, og det kan virke som om bekymringen ikke holdt vann.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Russisk frykt

At utviklerne av applikasjonen har base i Russland har også vekt spekulasjoner om at russiske myndigheter kan få fatt i brukernes bilder og personinformasjon.

Blant annet hevdet David Carrol, professor i mediedesign ved The New School i New York, at russiske myndigheter med letthet kan få tilgang til brukernes data.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er imidlertid lite som tyder på at det i seg selv er bekymringsverdig at applikasjonen er russisk-utviklet.

Som en skribent i det amerikanske magasinet Forbes påpeker, så lagres i hvert fall amerikanske brukeres data på serverparker i USA.

Den franske nettsikkerhets researcheren Elliot Alderson (ekte navn Baptiste Robert) avkrefter også i en tweet at det i seg selv er bekymringsverdig at utviklerne er russiske.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ubegrunnet frykt

– På linje med alle applikasjoner som ber om tilgang til dine private data bør man være skeptisk, sier Ståle Grut, teknologijournalist i NRK Beta.

Han bedyrer likevel at det er lite som tyder på at FaceApp misbruker dataen de får tilgang til.

– Likevel er det grunn til å tenke seg om, fordi bildebehandlingen hos FaceApp ikke skjer på telefonen din, men på selskapets servere.

Grute mener at det som regel er lurt å lese seg litt opp på applikasjoner før man laster dem ned.

– Om man velger å ikke lese vilkårene bør man i hvert fall ta en runde på nettet og sjekke om noen medier har skrevet om problematiske sider ved appen.

Les også: – Må ha et bevisst forhold til brukervilkårene