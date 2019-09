Kringkastingsrådet har mottatt 18 klager på Folkeopplysningens halvår lange forsøk på å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående gjennom falske nyheter, sosiale medier og valgomater.

– Det er relativt få klager. Det kan være på grunn av at det allerede er reagert fra flere hold i media, sier leder Julie Brodtkorb for Kringkastingsrådet.

Leder Julie Brodtkorb i Kringkastingsrådet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Opptrinnet vekket sterke reaksjoner, blant annet kritikk fra statsminister Erna Solberg. Flere elever ved skolen har imidlertid tatt programmet i forsvar.

– Jeg er positiv til at rådet diskuterer denne saken på et overordnet nivå. Utover det vil jeg ikke kommentere saken i forkant av behandlingen, sier Brodtkorb.

Behandler ikke Satiriks-kontrovers

Henvendelsene som har kommet på Folkeopplysningen-stuntet blekner sammenlignet med de 433 klagene rådet har mottatt på den omstridte «jødesvin»-sketsjen til NRK Satiriks.

Satiriks fikk massiv kritikk etter sketsjen der ordet «jødesvin» dukker opp på spillbrettet. Foto: Skjermdump / NRK

I sketsjen skildres en mann som kvier seg for å legge ordet «jødesvin» fordi motstanderen hans er ortodoks jøde. Det vekket harme av både moralske og Scrabble-regelmessige årsaker.

Likevel blir ikke saken tatt opp i Kringkastingsrådet, opplyser Brodtkorb. Årsaken er at saken skal behandles av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– PFU har varslet at de tar opp saken til full behandling. Dette er en etikksak som går rett inn i Vær varsom-plakaten, sier Brodtkorb.

Hun sier at nylige endringer i kringkastingsloven slår fast at Kringkastingsrådet ikke skal være et etikkorgan på linje med PFU.

– Derfor skal ikke rådet drøfte enkeltsaker som behandles der, sier Brodtkorb.

Støre-fond og mulig banning i Nitimen

Det som derimot skal drøftes, er saken om at Jonas Gahr Støre har penger i fond som investerer i private velferdskonsern.

Kriteriene for kildeutvalget til NRK Nyheter skal også opp i rådet, etter to klager på at det omstridte nettstedet Document.no og Media Matters er blitt sitert.

Det blir også behandling av bruk av ordet herregud i Nitimen, og at NRK Super har snakket om seksuell legning i sitt spørreverktøy.