Solberg om NRK-eksperiment: – Hensikten helliger ikke middelet

– NRK må være en høyborg for at det de driver med er etisk riktig og står seg for kritikk, og gjør at vi kan stole på NRK. Nå har de valgt virkemidler som jeg mener er feil når det gjelder troverdigheten til NRK på lang sikt, sier Solberg til NRK.

NRK kunne i dag fortelle at Andreas Wahl og programmet Folkeopplysningen siden i vinter har drevet en målrettet kampanje i og utenfor sosiale medier i et forsøk på å påvirke utfallet av skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Kritikk mot eksperimentet har kommet fra flere hold, og heller ikke statsministeren er særlig imponert.

– Jeg tenker at det ikke er slik at hensikten helliger middelet man bruker. Man må tenke gjennom hvilke virkemidler man bruker for å få frem et viktig poeng, sier Solberg.

Rektor svarer: Skolevalg og falske nyheter

Andreas Wahl avslørte eksperimentet for elevene ved Lillestrøm videregående skole i dag. Foto: Helge Carlsen

– Viktig at vi kan ha tiltro til NRK

Valgminister Monica Mæland uttalte til NRK tidligere i dag at prosjektet er «fullstendig uakseptabelt». Solberg er enig i kritikken, men mener at NRK nå må få ha sin egen interne gjennomgang av om prosjektet var rikitg eller ikke.

– Det er jo uakseptabelt, men jeg tenker at NRK og kringkastingsrådet nå må gjøre sine egne vurderinger og diskutere dette, sier hun og legger til:

– Men i en tid der fake news er et problem og kildekritikk viktig, så er det også viktig at vi alltid har tiltro til at det NRK gjør er på den rette siden. Da må man ikke spille i dette.

Statsministeren mener også at NRK bør ta en vurdering på om et slikt eksperiment som Folkeopplysningen foretok er en del av oppgaven til en statskanal.

– NRK selv må tenke gjennom om det å bruke fake news og lage denne type scenarioer er en del av mandatet til en rikskringkaster finansiert av skattebetalerne – som alltid må kunne vite at de kan stole på NRK, sier Solberg.

NRK begrunner: Derfor lurte Folkeopplysningen skoleelevene

Kulturminister Trine Skei Grande mener at det mest bekymringsverdige er at NRK gjennom eksperimentet kunne påvirket det reelle valget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skei Grande: – Kunne påvirket det reelle valget

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier hun er mest opprørt fordi NRK nå med kampanjen som varte i fler emåneder kan ha påvirket kommunevalget også.

– Det jeg synes er virkelig alvorlig er at det er mange ved et skolevalg som også har stemmerett ved et virkelig valg. Det betyr at man også kunne ha manipulert et virkelig valg gjennom en slik inngripen i et skolevalg, sier hun.

Selv om programskaperne valgte å forsøke å påvirke skolevalget, kan de ikke utelukke at elever med stemmerett kan ha forhåndsstemt og vært påvirket av manipulasjonen.

Hun sier hun som kulturminister ikke kommer til å gripe inn overfor NRK, og sier det er opp til kanalen selv å gjøre sine vurderinger.

– NRK skal selv få svare for det NRK gjør, men jeg håper de tar med seg at dette kunne påvirket det reelle valget, sier Skei Grande.

– Jeg skjønner debatten de forsøker å reise, men det griper inn overfor en gruppe som også har stemmerett.