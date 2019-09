Under én uke før valget, gikk elevene ved Lillestrøm videregående til urnene for årets skolevalg. Det de ikke var klar over, var at NRK-programmet Folkeopplysningen siden februar har forsøkt å manipulere utfallet av valget.

Gjennom en målrettet kampanje via sosiale medier har Andreas Wahl og Folkeopplysningen brukt uvitende elever i et eksperiment for å utfordre demokratiet.

Det har skapt sterke reaksjoner, særlig fra erfarne politikere, blant annet Erna Solberg og Trine Skei Grande.

Programleder i Folkeopplysningen Andreas Wahl får støtte fra elevene ved skolen. Foto: Helge Carlsen / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener prosjektet er fullstendig uakseptabelt. Hun sier til NRK at hun blir ordentlig opprørt på vegne av disse ungdommene som skal ha sitt første møte med demokratiet på mandag.

– Helt uten samtykke har NRK tatt på seg en helt uakseptabel rolle overfor elevene og gått inn for å lure dem, sier Mæland.

Elevene på sin side sitter ikke igjen med den samme følelsen.

Takker Whal for fantastisk læring

– Vi føler oss opplært, ikke lurt. På vegne av hele klassen min, så kan jeg fortelle dere at dette ikke var noe annet enn en fantastisk idé for å virkelig bevise hvor lett det er å spre «fake news» og påvirke valg, sier Helle Erica Hartløv (17).

Helle Erica Hartløv skrev en kommentar og ba klassen om å spre den videre. I kommentaren takker hun Andreas Wahl for læringen hun fikk. Foto: Privat

Hun har skrevet en kommentar, som er blitt ført videre av flere klassekamerater. En av disse er Thea Emilie Bjørsvik (17), som har kommentert på NRK nyheters side på Facebook. Kommentaren nærmer seg like før klokken sju 300 likes.

NRK har snakket med både Hartløv og Bjørsvik som forteller at elevene ved Lillestrøm videregående opplevde dette eksperimentet som utelukkende positivt.

– All ære til Folkeopplysning og en stor takk til både Wahl og rektor, Øivind Sørlie, for en fantastisk leksjon. Kanskje folk endrer synet sitt på saken når denne episoden kommer ut, og man får et ordentlig innblikk.

Stolt over at manipulasjonen ikke fikk store utslag

Onsdag morgen, dagen etter skolevalget, samlet rektor Øivind Sørli elevene til allmøte i skolens auditorium for å avsløre eksperimentet. Seansen var ment som en debrif for elevene og et forsøk på å gi dem som eventuelt hadde blitt påvirket muligheten til å reorientere seg i forkant av det reelle valget om fem dager.

NRK snakket med flere elever i formiddag som ble tatt på sengen av nyheten, blant annet elevrådsleder David Hettasch. Han tror elevene er gode til å se den faglige verdien i dette.

Elevrådsleder David Hettasch mener elevene ved Lillestrøm videregående er gode til å se den faglige verdien i prosjektet, og opplevde selv at dette var et utrolig bra og lærerikt eksperiment. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Men det kan hende vi fortsatt er litt i sjokk, så det kan hende det kommer tilbakemeldinger om at det var uakseptabelt etter hvert, sier han.

– Personlig synes jeg det var et utrolig bra og lærerikt eksperiment.

Folkeopplysningen valgte å påvirke elevene til å stemme Senterpartiet, ettersom dette var partiet som gjorde det dårligst på skolen under forrige valg.

Ved forrige skolevalg for to år siden, fikk Senterpartiet en oppslutning på 2 prosent ved skolen. Resultatet fra gårsdagens skolevalg viser en oppgang på 1,1 poeng til 3,1 prosents oppslutning. Totalt var det 24 elever som stemte Senterpartiet.

Hettasch er stolt over at manipulasjonen ikke fikk store utslag.

– Det viser jo at vi ikke har blitt påvirket så veldig mye. Men det kan hende at enkelte av elevenes meninger har blitt endret.

Frykter at dette kan ha gitt utslag i forhåndsstemmene

Det er nettopp dette som bekymrer medieforsker Bente Kalsnes ved Høgskolen Kristiania. Hun mener det er problematisk at NRK bevisst har lagd falske nyheter, falske profiler, falske nyhetssider som ser ut etablerte nyheter og falske valgomater.

Medieforsker Bente Kalsnes er skeptisk til prosjektet. Foto: Sonja Balci / HiOA

Hun mener også at det er problematisk at denne manipuleringen har pågått over så lang tid, seks måneder, noe som potensielt kan ha gitt utslag i forhåndsstemningene hos disse ungdommene.

– Selv om hensikten kan være god, nemlig å gjøre ungdommer bevisst på kildekritikk og faren ved digital manipulering, er måten dette er gjort på kritikkverdig, sier Kalsnes til NRK.