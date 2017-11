Flere tusen nordmenn hører Kurt Nilsens julemusikk på sommeren

– Folk er tydeligvis glad i jul. Men det er litt rart at de hører på julemusikk på sommeren, sier Kurt Nilsen.

For syvende året på rad er han og bandet på juleturné for å spille julen inn. I år holder han 22 konserter over hele landet og har solgt over 45.000 billetter.

Julemusikk og julekonserter er «big business» for flere artister.

– Det virker som folk ikke går lei. Og jeg syns faktisk det er en spennende og utfordrende sjanger å synge, sier Nilsen.

Julemusikk i august

En undersøkelse fra Spotify viser at Norge er det landet som hører nest mest på julemusikk. Kun slått av Island.

Noen nordmenn får ikke engang nok i november og desember. Nilsens største julehit «Himmel på jord» hadde 21.453 lyttere i snitt i hver av sommermånedene i år, viser tall fra Spotify.

Dette gjelder også flere av de største julehitene.

Mariah Careys «All I Want For Christmas» hadde nærmere 9000 lyttere i august. «Last Christmas» med Wham! hadde rundt 7000 lyttere.

JULEARTIST: Hanne Krogh er en norsk artist som har holdt svært mange julekonserter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Lønnsomt

Strømmetall fra plateselskapene Universal og Sony Music viser lignende tendenser.

– Vi ser at de mest ivrige hører på julemusikk hele året. Så stiger konsumet kraftig fra september og mot jul, sier musikkanalytiker i Sony Music Entertainment, Simen Fjeld.

Analytikeren innrømmer at julemusikk er svært lønnsomt for artister og plateselskaper.

– Det skal mye til for å skrive en julesang som kan overgå klassikerne. Men det kan bli lønnsomt for den som klarer å skrive en julehit, sier han og legger til humoristisk:

– Det er en slags pensjonsordning for noen artister.

Mest populære julelåter i Norge

Undersøkelsen fra Spotify har også en oversikt over de 10 mest populære julesangene blant nordmenn.

Dette er de mest spilte julelåtene her i landet: