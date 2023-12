– Vi er ikke vanskelige. Hvis det kommer et utgått gavekort så er det viktigste for oss at folk får noe igjen for pengene sine, sier Vibeke Dahl, daglig leder i Clinique Cierone.

Skjønnhetssalongen i Trondheim sentrum har ett års holdbarhet på sine gavekort, noe som er vanlig hos mange bedrifter.

Men mange av oss husker ikke å bruke gavekortet innen den tid.

For hele tre av ti nordmenn oppgir at de ikke bruker gavekortene sine innen fristen, forteller Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole.

– Det kan også være en del mørketall, så det er ganske mye.

Vibeke Dahl forteller at mange gir bort gavekort på hud- eller fotpleie. Foto: Ingunn M. Groentvedt / IMG Foto

Lov å prøve seg

Han anslår at minst 2,5 milliarder kroner blir til ubrukte gavekort hvert år.

Det tilsvarer summen av 7000 nye Tesla Y Long Range-biler

Summen er et anslag på gavekort vi ikke bruker, og også de som hvor bare deler av summen brukes.

– Og disse gavekortene, de gjemmer vi vekk og glemmer, sier Honningdal Grytten.

Og kanskje har du fortvilt over et gavekort du ikke fikk brukt i tide.

Men det kan finnes løsninger, ifølge forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wenneberg Gløersen.

– Har kortet gått ut på dato, er løpet i utgangspunktet kjørt. Men det er alltid lov å spørre pent. Ikke kast kortet før du har sjekket om det er håp, selv på overtid.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wenneberg Gløersen. Foto: Forbrukerrådet

Fortvilte kunder

Mange som selger gavekort opplever at kundene fortviler dersom kortet har gått over tiden.

– De som glemmer å bruke gavekortet ringer oss og spør hva de skal gjøre nå. De er så redde for at summen er gått tapt, sier Kirsten Schultz.

Hun er daglig leder i Midtbyen Management i Trondheim. De har et gavekort som kan brukes i flere butikker i sentrum, slik mange norske byer har.

Dersom Midtbykortet ikke brukes, tilbakeføres pengene til de som utsteder kortet, forteller Kirsten Schultz. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Schultz kan fortelle kundene som ringer at pengene ikke nødvendigvis er borte. Gavekortet kan fornyes, mot et gebyr på 100 kroner.

– Det er det som er så morsomt, for egentlig ringer de jo litt sånn: hva skal jeg gjøre?

Hun forteller at kunder blir overrasket og fornøyde når hun forteller dem at kortet kan fornyes.

– De er kjempelei seg, og så kan vi si at alt går bra.

Midtbykortet har tre års holdbarhet, og kan fornyes mot gebyr. Foto: Anne Valvatne

Utbrukte tusenlapper

Mange henvender seg til Forbrukerrådet dersom de har et ubrukt gavekort liggende.

Wenneberg Gløersen forteller at de som tar kontakt er fortvilet fordi de har fått en verdi på opp til flere tusen kroner de ikke får brukt.

– Og det er jo surt, sier hun.

Også forbrukerjuristen synes tallet på ubrukte gavekort er for høyt.

– Det er helt tragisk. Dette er høye verdier som hadde kommet godt med i den enkelte forbrukerøkonomi. Dette må vi klare å unngå.

Ville forlenge utløpstiden

Flere har tatt til orde for å gjøre endringer. Tidligere i år la SV frem et forslag om å blant annet forlenge utløpstiden på gavekort til tre år.

Forslaget ble nedstemt, men regjeringen ble bedt om å se på andre tiltak som å bedre synliggjøre utløpsdato på kortet.

Honningdal Grytten mener derimot at dette nødvendigvis ikke er noen god idé.

Han viser til at dette kan bli en sovepute for dem som får gavekortet, fordi man tenker man har bedre tid og dermed glemmer det.

– Et gavekort som har kort holdbarhetstid er det mye mer sannsynlig at du putter det i lommeboka eller i mobiltelefonen, og så bruker du det, sier han.