Fem aviser unngikk så vidt PFU-fellelse etter Giske-klage

De fem Schibsted-avisene ble under tvil ikke felt av PFU i onsdagens møte. Utvalget fant mye positivt i sakene, men det var likevel noen momenter som gjorde at de var i tvil om de skulle falle ned på frikjennelse eller om de skulle komme med kritikk.

Utgangspunktet for klagen var to artikler som ble publisert i Adresseavisen i forbindelse med at Trond Giske stilte som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti i fjor. Artiklene ble også publisert i Schibsteds-regionaviser.

Her fortalte to kvinner som hadde varslet mot Trond Giske sin historie. I artiklene var det klart at motivet for å stå fram var at de ikke ønsket Giske i ledervervet.

– Alvorlige anklager

I klagen skrev den tidligere Arbeiderpartipolitikeren at han mente avisene hadde brutt god presseskikk.

«Avisene publiserer alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke dokumenteres, anklager som er til stor skade for meg og familien. Publiseringen i alle Schibsteds regionaviser forsterker skaden», skrev Giske i klagen.

Han mener publiseringen er et brudd på Vær varsom-plakatens 3.2 på grunn av mangelfull undersøkelse og dokumentasjon av faktum, mangelfull kildekritikk, utelatelse av vesentlig informasjon og manglende aktsomhet ved bruk av anonyme kilder.

Dette er Pressens Faglige Utvalg Ekspandér faktaboks Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund.

Formålet er å fremme den etiske og faglige standarden i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

Utvalget legger pressens etiske regelverk Vær varsom-plakaten til grunn for sine vurderinger.

Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Utvalget består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Kilde: Norske Presseforbund

Utvalget var i tvil

Utvalget understreket i sin behandling at mediene må kunne publisere påstander det ikke finnes dokumentasjon for, men at det i slike tilfeller må tas tilstrekkelig forbehold i publiseringen.

Det var særlig den første av de to sakene som gjorde at utvalget var i tvil om utvalget skulle komme med fellelse eller ikke.

Flere av medlemmene pekte på at kildegrunnlaget i denne saken var noe tynt. De mente også at det ikke var tatt nok forbehold i presentasjonen.

Avisene skriver i sitt tilsvar på klagen at de hadde flere kilder de av ulike grunner ikke valgte å publisere. PFU mente saken hadde stått seg om dette hadde kommet fram også i den publiserte saken.

Utvalget vippet lenge mellom kritikk og ikke å felle avisene. Etter en lang diskusjon, der flere av medlemmene uttrykte tvil om hva de ville gå for, valgte de til slutt å ikke felle.

Ikke fornøyd

Trond Giske var selv til stede da klagen hans ble behandlet i PFU onsdag. Han var overrasket over utfallet i utvalget.

– Diskusjonen i utvalget viser at avisene har et tynt kildegrunnlag, at det er mangelfull dokumentasjon og at det ikke er tatt tilstrekkelig forbehold i sakene. Da er det uforståelig at dette er god presseskikk. De er med på å senke nivået, sier Giske til NRK.

Han har tidligere blant annet vært mediepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og kulturminister. Onsdagens avgjørelse i PFU henger ikke på greip, mener Giske

– Debatten og konklusjonen henger ikke sammen. Det er jo pressens egne folk som skal dømme frem mektige regionaviser. Det blir for vanskelig for dem. Det signaliserer at man kan sette ut slike påstander uten å dokumentere dem, sier han.