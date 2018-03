Trumps valgrådgivere skryter av skitne triks på skjult kamera

Toppene i selskapet er filmet mens de skryter av at de bruker bestikkelser, falske identitetspapirer og sexarbeidere når det er blitt leid inn for å påvirke valg rundt om i verden.

Cambridge Anlytica ble verdenskjent etter at de skrøt av å ha hjulpet Donald Trump til å bli valgt ved å bruke Facebook-data til å lage en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til Trumps valgkamp.

I helgen ble det avslørt at selskapet har opplysninger om 50 millioner mennesker i arkivet, tilsvarende en firedel av USAs potensielle velgere i 2016.

Det førte til at kursen på Facebook-aksjen raste på Nasdaq-børsen i New York i dag.

Utga seg for å være fra Sri Lanka

Det er journalister fra britiske Channel 4 News har gjennom flere møter fra november i fjor til januar i år har filmet sjefene mens de kom med uttalelsene.

En av journalistene utga seg for å være en representant for en rik person på Sri Lanka som håpet å få «sine» kandidater valgt.

Mens Cambridge Anlytica har profilert seg som et dataanalyse-selskap, kommer det i TV-programmet frem at selskapet også tilbyr seg å påvirke valg på mer gammeldagse måter.

Tidligere har det kommet frem at Donalds Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Mike Flynn, inngikk en konsulentavtale med det britiske morselskapet til Cambridge Analytica under valgkampen i 2016. Foto: Carolyn Kaster / AP

Opererer over hele verden i hemmelighet

I en av samtalene sier sjefen for Cambridge Analytica, Alexander Nix, at det britiske selskapet i hemmelighet arbeider for å påvirke valg over hele verden.

Det gjør selskapet ved å operere med et spindelvev at frontselskaper og ved å kontraktere ut deler av de skitne arbeidet.

I en samtale som handler om å finne kompromitterende materiale om politiske motstandere, sier Nix at de kan lage en sexskandale.

– Send noen jenter til kandidatens hus, vi har en lang historie med sånt. Vi kunne ta noen ukrainere med oss, hvis du skjønner hva jeg sier, skryter Nix ifølge Guardian.

I tilfelle det likevel ikke er klart nok, sier Nix at ukrainske jenter «er veldig vakre, min erfaring er det fungerer veldig bra».

Sjefene sier at de blant annet bruker tidligere britiske og israelske spioner.

Et annet sted sier Nix at «vi tilbyr en stor sum penger til kandidaten for å finansiere valgkampen i bytte med for eksempel eiendommer. Vi filmer det hele og deretter anonymiserer vi ansiktet til vår mann og legger det hele ut på internett».

Før søkelyset for fullt ble satt på Cambridge Anlytica, talte Alexander Nix i november i fjor på Web Summit i Lisboa, Europas største teknologimesse. Foto: PEDRO NUNES / Reuters

Sier de ble lurt i en felle

Programmet der uttalelsene kom er nummer to i en serie på fire som Channel 4 News har laget om Cambridge Analytica.

Program nummer tre sendes tirsdag denne uken og handler om selskapets virksomhet i USA.

Cambridge Analytica selv sier programmet inneholder falske påstander, fakta feil og grunnleggende feilbeskrivelser.

Selskapet anklager Channel 4 for å ha lurt ansatte i en felle ved å starte en samtale om uetiske metoder.

– Vi avviser fullstendig alle påstander om at Cambridge Anlytica bruker feller, bestikkelser eller såkalte «honningfeller» av noen grunn i det hele tatt. Cambridge Analytica bruker ikke usant materiale for noe formål, sier selskapet.