Facebook suspenderer dataselskap knyttet til Trumps valgkamp

Ifølge The New York Times og London Observer gjorde dataselskap tilknyttet Trump-kampanjen dette for å utarbeide programvare som kunne forutsi og påvirke hva Facebook-brukerne ville stemme på under presidentvalget i 2016.

Analyseselskapet ble på et tidspunkt ledet av Steve Bannon. Bannon var Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus, til han ble sparket sommeren 2017.

Selskapet fikk også 15 millioner dollar i støtte av milliardæren Robert Mercer, som er en viktig sponsor og giver for Det republikanske partiet.

Spesialetterforsker Robert Mueller undersøker nå Camebridge Analytica rolle i forbindelse med Donald Trumps presidentvalgkampanje, skriver Observer.

Sanket informasjon

Facebook fjernet selskapet fra plattformen fredag, etter at anklagene ble kjent. I tillegg har også analyseselskapets morselskap Strategic Communication Laboratories blitt fjernet.

RÅDGIVER: Analyseselskapet ble på et tidspunkt ledet av Steve Bannon. Bannon var Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus, til han ble sparket sommeren 2017. Foto: Mike Theiler / AFP

Sankingen av informasjon foregikk via en app med navnet «thisisyourdigitallife», og inneholdt en personlighetstest.

Rundt 270.000 Facebook-brukere fikk betalt for å ta personlighetstester via appen og tillate at opplysningene ble brukt i forskning. Men quizen skal i tillegg til det, ha stjålet data fra brukerens Facebook-konto, samt data fra brukerens Facebook-venner, skriver The Guardian.

Les mer: Slik rammes du når vennene dine tar tester på Facebook

For hver person som tok quizen, fikk forskerne dermed tilgang til dataene til rundt 160 personer gjennom personens Facebook-venner. Til slutt hadde appen samlet inn opplysninger fra rundt 50 millioner Facebook-brukere. Det tilsvarer en fjerdedel av de stemmeberettigede i USA.

Appen, som er laget av en Cambridge-professor som heter Aleksandr Kogan, var i utgangspunktet begrenset til akademisk bruk. Ifølge Kogan var også prosjektet gjennomført i tett samarbeid med Facebook.

Etterforskning

Å selge denne type data videre til andre formål er i utgangspunktet ikke lov i Storbritannia. Det er også noe Facebook sier at de ikke har visst om at har skjedd.

Lørdag sa statsadvokat i Massachusetts, Maura Healey, at staten vil sette i gang en etterforskning av saken.

– Befolkningen fortjener svar umiddelbart både fra Facebook og fra Camebridge Analytica, skrev hun på Twitter.

Cambridge Analytica-sjef Alexander Nix, har avvist at selskapet har hatt tilgang til private brukerdata fra Facebook. Det samme sier Facebook i et blogginnlegg lørdag.

Imidlertid sier en kanadisk dataekspert som har jobbet for Camebridge Analytics og professor Kogan, at det faktisk er tilfellet. Dataeksperten, som heter Christopher Wylie, skal også ha vist Observer bevis for at selskapet skal ha hentet Facebook-data fra mer enn 50 millioner profiler.

Analyseselskapet benekter også at informasjonen har noen som helst tilknytning til Trumps valgkamp.