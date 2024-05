Gårsdagens semifinale i Eurovision hadde 639.000 seere. Da Alessandra representerte Norge i fjorårets semifinale var det 610.000 personer som så på.

Det er altså en oppgang på 30.000 mennesker fra i fjor.

Seertallene i år er på samme nivå som i 2022.

– Tallene viser at interessen for ESC også er stor i 2024. Dette er lovende for publikumsoppslutningen også på lørdag, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK.

Oppfordring til boikott

I sosiale medier har flere delt dette bildet, og oppfordret folk til å ikke se på Eurovision i år:

Dette bildet har blitt delt av mange i sosiale medier. Foto: Skjermbilde

Én av fem nordmenn vil boikotte Eurovision på grunn av Israels deltagelse, skrev VG i går.

Det har også vært oppfordringer om å skru av skjermen idet Israels bidrag går på scenen.

Likevel gikk altså de norske seertallene opp i år.

Israels deltagelse har skapt sterke reaksjoner. Titusenvis var ute i Malmös gater i går for å demonstrere.

Høyest seertall mens Israel og Norge spilte

Til tross for oppfordringer om svart skjerm under Israels bidrag:

Da Israels Eden Golan gikk på scenen gjorde seertallene et byks. Det viser Kantar TVOV-undersøkelsen.

Eden Golan representerer Israel med låta "Hurricane" i år. I går kom de videre fra semifinalen. Foto: AFP

Norges Gåte kom på scenen like etterpå, også til høye seertall.

NRK.no sendte ut pushvarsler i går både da Israel og Norge skulle på scenen.

– Selv om økningen ikke er dramatisk er det et tydelig lite hopp i grafen, sier Kristian Tolonen fra NRK Analyse.

Foto: AFP

Han sier at det er et interessant utslag som de ikke alltid ser så mye av.

– Det er vanskelig å vite hva det kommer av, så det blir hypoteser. Det kan være nyhetsinteressen, at folk skrudde på i tilfelle det skjedde noe. Også er det nok mange som er nysgjerrige på hvordan Norges bidrag gjør det, sier Tolonen.

Jubel og buing under Israels opptreden

16 deltakere ble til 10 finalisert under gårsdagens semifinale i Eurovision.

Publikummere ved gårsdagens semifinale. Foto: AFP

Reaksjonene i salen var delte under Israels opptreden. Ifølge NRKs kilder var det buing i salen da Eden Golan fremførte «Hurricane».

EBU har blitt anklaget for å dempe lyden til publikum under framføringen.

På spørsmål om EBU sensurerer, svarer pressekontakt for Eurovision og EBU Claire Rainford følgende:

– Som i alle TV-produksjoner med publikum, jobber SVT med å jevne ut lyden for TV-seerne. Det er kun for å oppnå en balansert lydmiks for publikum, og SVT sensurerer ikke lyden fra publikum i arenaen.