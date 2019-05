Én av fire unge gidder ikke lese bøker

En undersøkelse utført av Norstat for NRK viser at én av fire unge ikke leser noen bøker, utenom skolebøker og pensum. Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, mener tallene i undersøkelsen er bekymringsfulle.

– Dette er en veldig viktig gruppe å nå. Jeg tror det vil være vanskelig å hanke dem inn igjen senere i livet, hvis man mister dem i den alderen de er i nå.

Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg unge i alderen 15 til 25 år fra hele landet, og viser blant annet at 74 prosent leser under 5 bøker i året.

Mener skolen må bøker som er relevante for unge

Mariell Gomez Skånvik (18) og Matana Grinde (16) mener det må være flere bøker i skolen som er relevante for ungdom, for at flere skal bruke tiden på bøker.

– Det er ikke så mange spennende bøker lenger, jeg føler jeg har lest alt, sier Gomez Skånvik.

– Jeg leste mer da jeg var liten, men nå bruker tiden på Instagram, venner og idrett. Ungdom har mye å gjøre i dag, så det er ikke så mye tid til lesing, sier Grinde.

– Å skape lesere kommer ikke av seg selv

Daglig leder i Foreningen !les mener det er bekymringsfullt at så få unge leser bøker. Foto: Petter Pettersen / NRK

Tallene er ikke overraskende for Tretvoll, men hun sier at politikerne må ta de på alvor. Hun mener blant annet at man må fornye den nasjonale lesestrategien.

– Det å skape lesere er langsiktig arbeid – det kommer ikke av seg selv.

Tretvoll mener det er veldig viktig at unge leser. Hun tror at det kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

– Litteraturen kan skape kulturelle fellesskap og felles referanserammer. Ved å lese bøker skaper man kritiske lesere, som kan skille mellom fakta og fiksjon.

– Stigmatiserende for unge gutter å lese

Barne- og ungdomsbokforfatter Arne Svingen mener foreldre og besteforeldre for ofte kjøper bøker de selv leste da de var unge.

Forfatter Arne Svingen mener foreldre og besteforeldre må sjekke med de unge hva de har lyst til å lese. Foto: Petter Pettersen / NRK

– De voksne bør i større grad sjekke med de unge om hva de faktisk vil lese, sier han og legger til at det er få gutter melder seg som boklesere.

– For mange gutter kan det være stigmatiserende å lese bøker i ungdomsårene. Det synes jeg er veldig trist.

Ifølge undersøkelsen leser en tredjedel av guttene ingen bøker, og under 20 prosent leser flere enn fire bøker i løpet av et år.

Silje Tretvoll mener det er viktig å gjøre lesing kult for gutter, men at man skal være forsiktig med å fokusere for negativt på gutter og lesing.

– Da skaper vi kanskje en selvforsterkende effekt, så der må vi være litt forsiktig. Det er mange unge gutter som leser mye, så det er viktig å ikke svartmale helt.

Leser på papir, og ikke via strømming

Selv om færre unge faktisk leser etter skoletid, er det fortsatt papirboka som brukes når de først leser. Studenter ved Universitetet i Oslo sier at mye digital lesing på studiene gjør papirboken mer attraktiv.

Studentene Knut Joachim Tanderø Berglyd (22) og Vilde Bergstad Larsen (23) leser mest på papir for å koble av fra skjermen. Foto: Petter Pettersen / NRK

– Det blir en fin variasjon å lese papirbøker når jeg skal koble av. Det er kanskje også bedre for øynene, sier Knut Joachim Tanderø Berglyd.

92 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de leser papirbøker, mens kun åtte prosent sier de abonnerer på en strømmetjeneste for e-bøker.

– Jeg leser på papir hvis jeg først leser, men jeg har faktisk aldri prøvd noen annen form for lesing, forteller Vilde Bergstad Larsen.