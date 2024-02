Musikkstudent Elias Andersen Rønning (22) er en av mange som lar slipset ligge.

– Jeg tar gjerne på meg dress når jeg skal pynte meg, altså. Men jeg dropper slipset.

Han og «alle andre».

Politikere dropper det. Ledere dropper det.

Er slipset i ferd med å dø ut?

Kong Haakon brukte til og med slips på ski på begynnelsen av 1920-tallet. Foto: Sport & General, Press Agency, London / Det kongelige hoffs fotoarkiv Statsministeren stiller ofte med slips. Men flere og flere dropper slipset. Her fra Debatten med NRK-leder Marius Lillelien (til høyre), etikkredaktør Per Arne Kalbakk og advokat Leif Strøm.

Det hadde en praktisk funksjon

Slips har vært en viktig del av vestlig herremote siden 1870-tallet.

Det er over 150 år, det.

Smått uforståelig for 22-åringen på gata.

– Man blir jo litt kvalt. Først skal skjorta kneppes helt igjen og så enda et lag som klemmer rundt halsen ...

For noen kan det virke som et unyttig stykke tøy, men i slipsets spede begynnelse hadde det en funksjon: Å holde på plass den løse kragen på skjorta.

I dag har vi krager som er fast montert, og slipset er dermed kun til pynt.

– Det viser en formalitet.

– Men du har ikke behov for den formaliteten?

– Ikke foreløpig, nei. Men jeg burde kanskje vurdert det mer til begravelse og sånt, da, sier Elias Andersen Rønning.

Dette sier kompisene Viktor og Jakob om slips:

Viktor Ognøy Ekeløve (23) – Jeg bruker aldri slips med dress. Synes ikke det er nødvendig. – Hva med silketørkle i halsen? – Nei, nei, nei. Det blir for keegt.

Jakob Lerheim (26) – Jeg synes slips er fint. Liker å pynte meg med det i riktige anledninger. – Skulle du ønskere du brukte slips oftere? – Har ikke behov for det, nei.

Til og med programleder for Debatten, Fredrik Solvang, kaster slipset en sjelden gang.

Behagelig mote

I vestlig, alminnelig mote har ikke menn like mange måter å pynte seg på som kvinnene.

Det kan være én av grunnene til at det har overlevd i den vestlige herregarderoben så lenge.

– Det er en måte å bryte den monotone fargen på dressen på.

Det sier kunsthistoriker Kirsten Røvig Håberg som har skrevet Store Norske Leksikons artikkel om slips.

Kunsthistoriker Kirsten Røvig Håberg.

Hun har merket seg at moten i dag har blitt mer behagelig.

– Et styremøte kan foregå selv om mennene ikke har på dress. Det er stor forskjell fra bare 20–30 år tilbake i tid, sier hun.

Akkurat sånn som da NRK-lederne stilte på Debatten uten slips, som for øvrig førte til at Aftenposten-redaktør ga dem refs for slett antrekk.

Selv om vi har mistet noe til det komfortable, har vi kanskje også fått noe?

– Mennene har mulighet til å skape en mer variert bruk av klær i dag, sier hun.

Sånn som denne karen. Med slips og lue på. Safari (26) elsker slips. – Jeg føler meg som en boss!

– Skjerper meg med slips

Multiartisten Safari Yves Shabani (26) elsker slips.

Siden han gikk i skoleuniformen da han vokste opp i Zambia, har han trykket slipset til sin hals.

– Med slips ser det ut som du skal gjøre noe serious business, da.

Selv om klesstilen er leken og utradisjonell, merker han at folk viser mer respekt for ham hvis han har på seg slips.

Klær og tilbehør vil alltid spille en viktig rolle for identitet og tilhørighet. I en forsvarstale for slipset i E24, skrev Torbjørn Røe Isaksen:

«Det lille, unyttige tøystykket viser verden at «her, her driver vi med ting vi tar alvorlig»».

Visste du forresten at på 1960-tallet var det enkelte restauranter som krevde slips? Se video:

I 1969 var det faktisk påbudt å gå med slips på flere restauranter. Det ble sketsj-materiale, her med Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr. Med tørkle rundt halsen for anledningen. Du trenger javascript for å se video. I 1969 var det faktisk påbudt å gå med slips på flere restauranter. Det ble sketsj-materiale, her med Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr. Med tørkle rundt halsen for anledningen.

Ganske mange liker fortsatt slips

Det flere hundre år gamle tøyet har fortsatt relativt høy status blant nordmenn, selv om mange lar det ligge.

Nesten én tredjedel av norske menn liker slips.

Det viser en undersøkelse fra Norstat for NRK:

Slipset ser ut til å fortsatt ha livets rett. Det samme tror kunsthistorikeren.

Slipset er fortsatt prikken over i-en for å skape et ekstra pent antrekk. Men:

– Kanskje vi vil se mer av kombinasjonen åpen skjorte med tørkle i halsen, spør Kirsten Røvig Håberg.

Med mindre du synes det blir for keegt, da.

Slipsets historie Fra å identifisere din medsoldat til å holde på plass skjortekragen til statussymbol og pynt. Soldater med halstørkle Første bevis på at folk bruker tørkle i halsen. På Trajansøylen i Roma (litt som monolitten i Oslo, bare at her er de fleste påkledd), ser vi soldater med halstørklær.

Fransk konge inspirers Under trettiårskrigen (1618-1648) kjempet kroatiske leiesoldater for franske Kong Ludvig XIII. Soldatene brukte dekorative skjerf, kalt kravatt (fra la croate, som betyr «kroat» ). Enten for å gjenkjenne hverandre, eller for å beskytte mot kulde. Kanskje begge. Og Kong Ludvig elsket det!

Store sløyfer Tørkleet blir til store, hvite blonder i halsen for å symbolisere velstand for de kongelige og adelen. Deretter ble det smalere og smalere.

Slipset blir til Slipset får sin slips-form. Det har også en funksjon: Å holde på plass den løse skjortekragen.

Slipset er kun til pynt Kragen fastmonteres på skjorten. Fra nå av er slipset kun til pynt og symbolikk.

Slips? Ledere og topp-politikere dropper slipset. Men det har fortsatt høy status blant mange nordmenn.

