Ekstra stor pågang for å se Utøya-filmen på dagtid

Erik Poppes film «Utøya 22. juli» har vært en av årets mest omtalte filmer.

Filmen skildrer skytingen på AUF sin sommerleir i 2011, sett gjennom øynene på en fiktiv sommerleirdeltaker.

Se portrettet på Andrea Berntzen, som spiller hovedrollen i filmen:

Andrea Berntzens første filmrolle ble uvanlig krevende Du trenger javascript for å se video.

NRKs filmanmelder kalte filmen «et mesterverk» og gav den terningkast 6.

Men flere har også skrevet kritisk om filmens intensjoner og om det er for tidlig å lage film av et så ferskt traume. Blant dem Dagbladets filmanmelder.

NRK vet at folka bak filmen har vært usikre og spente på hvor mange som kommer til å se filmen. I dag kom fasiten fra åpningshelgen.

50.000 mennesker kjøpte billett til filmen i løpet av de tre første dagene den har gått på kino.

– Det anser vi som et veldig godt besøk. Det er stor interesse for filmen, sier Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino.

Mange unge ser filmen

Berg forteller at de merker en uvanlig stor pågang på kinovisningene på dagtid.

– Vi tenker at mange trenger å komme ut i dagslys etter filmen. Det er en film som gjør et veldig sterkt inntrykk, sier hun.

Berg forteller at Nordisk Film Kino, som blant annet driver flere av de største kinoene i Oslo, nå ønsker å sette opp flere dagvisninger av filmen.

Programdirektøren forteller også at de merker en overvekt av unge menneskers interesse for filmen.

– Folk i alle aldre ser filmen. Men vi merker en ekstra interesse blant de yngste, forteller hun.

– Har dere fått noen reaksjoner fra de som har sett filmen?

– Foreløpig ikke. Men våre ansatte på kinoene er forberedt på å vise hensyn under og etter visningene av filmen.

NRK har vært i kontakt med filmens presseansvarlig som skriver at de ikke ønsker å gi noen kommentarer på salgstallene. De erkjenner at det er en sterk åpningshelg, men vil la tallene stå for seg selv.