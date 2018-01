– Bør tenke seg nøye om før de ser Utøya-filmen

9. mars er det premiere på Erik Poppes film «Utøya 22. juli», som skildrer massakren på 69 personer under AUFs sommerleir i 2011.

Overlevende og etterlatte får se filmen først, og Støttegruppen etter 22. juli organiserer forhåndsvisninger for dem før filmen har ordinær kinopremiere.

Leder Lisbeth Kristine Røyneland er en av få som har sett filmen, og omtaler den som veldig realistisk, sterk og autentisk.

– For noen kan den retraumatisere det som skjedde. Alle som vurderer å se denne filmen må tenke seg nøye om, sier hun til NRK.

Frykter at traumer vekkes til live

Røyneland frykter at filmen kan retraumatisere både overlevende og etterlatte.

Under forhåndsvisningene, som arrangeres før kinopremieren, kommer det derfor til å være til stede støttepersonell fra Røde Kors og regionale traumesentre.

I forkant av forhåndsvisningene får medlemmer av Støttegruppen tilsendt råd om å tenke godt igjennom om de i det hele tatt vil se filmen, samt informasjon om hva som vises. I tillegg er visningene lagt til formiddagen sånn at ingen skal behøve å gå hjem på kvelden etter å ha sett filmen.

– Det er en følelsesladet film, derfor synes vi det er viktig å ha fagpersoner til stede. Filmen er sterk, og det må den være for å fortelle nøyaktig hva som skjedde den dagen.

Fire filmer og serier om 22. juli.

I tillegg til Erik Poppes film blir 22. juli også skildret i to andre filmer og én TV-serie som alle er under produksjon:

Lisbeth Kristine Røyneland sier at hun er forberedt på at det kommer flere dramatiseringer av det som skjedde på Utøya.

– Men når det kommer tre filmer og en serie tett innpå hverandre, så kan det bli voldsomt for mange, sier hun.

Glad for at fokus flyttes over på de etterlatte

Meningene om den kommende filmen til Erik Poppe er høyst sprikende blant dem som kjente terroren tett på livet.

I fjor sommer skrev Utøya-overlevende Kent Rune Pedersen og Andreas Tharaldsen hvert sitt innlegg på NRK Ytring hvor de hadde sterkt motstridende meninger om temaet.

Lisbeth Kristine Røyneland synes det er riktig at historien fortelles, men vedgår at det er tøft og følelsesmessig sterkt å se filmen.

– Jeg tenker på alle ungdommene og etterlatte som er traumatiserte fra før av, så det er blandede følelser involvert, sier hun.

– Er det verdt det med tanke på hva det koster for mange å se den?

– Det vil framtida vise. Men det er viktig for samfunnet vårt for å fortelle hva som skjedde og hva radikalisering og et terrorangrep kan føre med seg.

Røyneland er glad for at denne filmen flytter fokus over på de pårørende og overlevende.

– Det vi har sett er at de berørte og etterlatte blir mer og mer glemt. Det har vært altfor mye fokus på gjerningsmannen og konfliktene vedrørende minnestedet. Derfor er det godt at fokus er på hva som skjedde den dagen og at gjerningsmannen ikke vises i filmen.

Kan oppleve sterke reaksjoner

Grete Dyb, som er professor i barnepsykiatri og forskningsleder på Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, har også sett filmen.

Hun tror at det kan bli en tøff opplevelse å se den for mange av dem som var til stede på Utøya 22. juli 2011.

– De kan oppleve psykiske reaksjoner, som at de blir redd, skvetter, svetter, blir kvalm, kaster opp, eller får fysiske reaksjoner, som urolighet og utilpasshet. Det er viktig å være godt forberedt og vite hva som kommer. Og ikke minst å ha trygge personer rundt seg.

Dyb har jobbet med en rekke personer som ble traumatisert under terrorangrepet, og tror at filmene om 22. juli vil være en sterk påminner på det som skjedde.

– Det kan komme reaksjoner, avhengig av hva slags hjelp de fikk etterpå. Mange bærer på vanskelige og nære tap, og det tar lang tid å komme videre. Og for dem som var der så forteller ikke denne filmen noe de ikke vet. Den gir ikke noe svar, og det vil ikke noen andre filmer heller gjøre, sier Dyb.

Vil flytte fokus

Regissør Erik Poppe har tidligere sagt til NRK at han har opplevd at fokuset rundt 22. juli har handlet om soningsforhold og andre ting Anders Behring Breivik har fremført.

– Det er et spørsmål om hvor lenge vi skal tillate at det skjer, før vi trekker fokuset og eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette.

Produksjonsselskapet Paradox, som står bak Erik Poppe-regisserte «Utøya 22. juli», skriver dette i en kommentar til NRK:

«Det pågår nå et arbeid som dreier seg om å gjøre de sterkest berørte kjent med filmen før den kommer ut i offentligheten. Produsentene ønsker å fullføre denne prosessen før intervjuer og ytterligere kommentarer gis».