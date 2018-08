Dette mener Youtube-Norge om boksekampen

– Å se to ganske store idioter bare banke dritten ut av hverandre og snakke piss, det er gøy, sier Markus Sannes (17).

Han er bedre kjent som Murdrocks på Youtube, og har over 106.000 følgere. Han gleder seg til boksekampen mellom de store youtuberne KSI og Logan Paul i Manchester lørdag kveld.

– Mye er for kamera og for å underholde andre. Jeg synes det er dritfett. Man får endelig vist hva youtubere kan gjøre, og hvor store tall spesielt disse to kan hope opp, sier han.

UNDERHOLDNING: Markus Sannes synes boksekampen er ren underholdning. Foto: privat

Tror 40–50 millioner vil se på

Han tror denne kampen vil endre synet folk har på Youtube, og vise hvor mange mennesker enkelte youtubere når.

– Jeg tror dette vil vise hvor massivt Youtube er. Noe av det største for ungdom nå til dags er å se på Youtube, mener han.

Han tror rundt 40–50 millioner mennesker kommer til å se på.

Logan Paul Foto: Phil McCarten / AP Ekspandér faktaboks Youtube-stjerne med 17,4 millioner følgere

Er 23 år gammel og bor i Los Angeles, selv om han kommer fra Ohio

Ble kjent gjennom videodelingstjenesten Vine, har nå flyttet over til Youtube.

Youtube-kontoen handler om hans eget liv, morsomme sketsjer og skøyerstreker på bekostning av andre

Har drevet med fribryting på delstatsnivå

Ble gjenstand for krass kritikk etter å ha laget en video fra selvmordsskogen (Aokigahara) i Japan

KSI (Olajide William Olatunji) Foto: facebook Ekspandér faktaboks Britisk Youtube-stjerne med 19,1 millioner følgere

25 år gammel, kommer fra London

Begynte på Youtube med FIFA-videoer, spiller også Grand Theft Auto

Er musiker og komiker ved siden av Youtube-virksomheten

Var den første som utfordret en annen Youtuber til boksekamp, da han bokset mot Joe Weller (og vant) tidligere i år.

KSI står for Knowledge, Strength, Integrity

– Hver av dem har nesten 20 millioner følgere, og dette er nok det største som har skjedd på Youtube, sier Sannes.

Han forstår samtidig at noen reagerer på at slåssing fremstilles som underholdning.

– Det er kanskje litt feil med boksing og drittkasting, men det viser fortsatt hva Youtube kan få til av engasjement, sier han.

– Det er blitt en greie

Youtuber Sara Høydahl synes det er gøy med kampen fordi det er et show, samtidig som hun ikke ser poenget med at det skal være boksing.

IKKE PÅVIRKET: Sara Høydahl har over 65.000 følgere på Youtube, og sier boksekampen ikke vil påvirke hva hun selv legger ut. Foto: Thomas Brun

– Jeg tror denne kampen er så stor fordi det er så mye drama involvert, og de har hatt en pågående greie mellom seg veldig lenge, sier hun.

Hun tror ikke denne kampen vil endre noe for hverken youtubere eller de som ser på.

– For meg kommer det ikke til å påvirke noe. Kanskje det påvirker mer for amerikanske youtubere, og at de legger opp til å lage mer drama. Det er i så fall dumt, sier Høydahl.

Hun skal ikke se kampen fordi hun er på ferie, men ville sett den om hun hadde muligheten.

Reality-TV på Youtube

GLEDER SEG: Martin Isaksen (19) gleder seg, og tror vi vil se mer av slike arrangementer fremover Foto: privat

Også Martin B. Isaksen (19), kjent som Multiguru, tror dette er populært fordi det tar realitysjangeren til et nytt nivå.

– Sannsynligvis er dette et PR-stunt. Det virker som om reality-TV er på vei inn på Youtube, og jeg tror mye er iscenesatt, sier Isaksen.

Han synes likevel det er spennende å følge med på knivingen mellom de to, og tror også dette blir den mest sette direktesendingen på Youtube noensinne.

Man må betale rundt 60 kroner for å se direktesendingen. Det mener Isaksen er greit.

– Jeg forstår at Youtube gjør det, for de kommer til å tjene masse penger på det.

– Dårlige forbilder

Youtuberne Daniel (14) og Simen (16) Andersen er derimot ikke like begeistret. De driver kontoen DanielSimen med 53.000 følgere. De jobber aktivt mot mobbing, og synes bakgrunnen for kampen er feil.

– Det er teit å bruke Youtube til å slenge dritt mot hverandre. Selve arrangementet er kult, men ikke det å slenge dritt, sier Simen.

KRITISKE: Youtuberne Daniel og Simen Andersen vant prisen som årets meningsbærer under utdelingen av Gullsnutten i 2017. De er kritiske til boksekampen og mener KSI og Logan Paul er dårlige forbilder. Foto: Thomas Brun

De skal ikke se på kampen, blant annet fordi den koster penger. De tror også kranglingen på Youtube bare er et spill, men synes likevel både KSI og Logan Pauls stil med å lage drama er «ukult».

– De er dårlige forbilder, sier Simen.

Guttene er redde for at denne typen arrangementer kan endre hvordan youtubere oppfører seg mot hverandre.

Popkorn og snacks

Det er flere kamper som skal streames lørdag, blant annet møtes lillebrødrene til KSI og Logan Paul i bokseringen før storkampen mellom hovedpersonene.

Murdrocks har tenkt til å se alt.

– Jeg skal ha bøtter med popkorn og snacks, og femti liter brus, sier han.