Dette er Golden Globe-vinnerne

For 77. gang feirer den amerikanske film og TV-bransjen seg selv med prisutdelingen Golden Globe. I år er det komiker Ricky Gervais som leder showet, for femte gang.

Før prisutdelingen sa han til The Hollywood Reporter sa han at i årets vitser ville han ikke lange ut mot enkeltpersoner, men mot industrien.

– Jeg vil gå etter de store, tullete tingene, så de kan føle at jeg ikke velger ut enkeltpersoner, sier han.

Det er Foreign Press Association som deler ut prisene, og ifølge CNN blir den sett på som et uforutsigbart startskudd for pris-sesongen.

The Guardian har tidligere omtalt årets utdeling som starten på en ny era for TV-bransjen, da strømmegigantene barker sammen.

En pris til «Marriage Story»

Blant de nominerte var det Netflix som har flest nominasjoner med hele 34 stykker til sammen i film- og TV-kategoriene, ifølge Variety.

Netflix sine storfilmer «Marriage Story» og «The Irishman» har henholdsvis seks og fem nominasjoner hver. Førstnevnte fikk kun med en statuett hjem, da Laura Dern vant for beste kvinnelige birolle. «The Irishman» vant ingen av kategoriene den var nominert i.

«The Crown» var nominert i fire kategorier, og fikk en statuett. Det var Olivia Colman som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie på TV.

HBO-serien «Chernobyl» hadde fire nominasjoner i år, og stakk av med to priser. Den ene til Stellan Skarsgård som vant rollen for beste mannlige birolle i en TV-serie, miniserie eller TV-film. Dermed fikk svensken sin første Golden Globe-statuett. I tillegg fikk serien prisen for beste miniserie eller TV-film.

I kategorien beste film for komedie eller musikal var det «Once Upon A Time in Hollywood» som stakk av med prisen. I tillegg fikk Brad Pitt pris for beste mannlige birolle, og Quentin Tarantino fikk prisen for beste filmmanus.

Ingen pris til Aurora-bidrag

Den norske filmen «Ut og stjæle hester» er ikke nominert i kategorien for beste utenlandske film. Vinneren i den kategorien ble Sørkoreanske «Parasite».

I kategorien beste originale sang var «Into the unknown» fra «Frost 2» hvor Aurora korer nominert. Den ble slått ble slått av sangen «I'm gonna love me again» fra filmen «Rocketman», som stakk av med statuetten.

Hovedrolleinnehaveren i «Rocketman», Taron Egerton, fikk prisen for beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie.

Awkwafina fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie for sin rolle i «The Farewell». Dermed ble hun historisk som den første skuespilleren med asiatisk bakgrunn som får en Golden Globe for en hovedrolle, ifølge Variety.

– Jeg fikk nettopp vite det, og det var ganske overveldende, sa hun til nettstedet etter seieren.

– I tillegg er det en annen følelse som ønsker at det skal være flere. Jeg håper dette bare er starten, sa hun videre.

I kategorien beste mannlige skuespiller i dramafilm var det Joaquin Phoenix som fikk prisen for sin rolle i «The Joker». Filmen fikk også prisen i kategorien for beste filmmusikk, som islandske Hildur Guðnadóttir har laget.

Den beste kvinnelige skuespilleren i dramafilm var det Renée Zellweger som fikk for sin rolle i «Judy».

Nattens første pris gikk til Ramy Youssef. 28-åringen sikret seg prisen Beste mannlige skuespiller i TV-komedieserie for rollen i Hulu-serien «Ramy».

De nominerte:

Vinnerne står med uthevet skrift.

Beste dramafilm:

VINNER: «1917»

«The Irishman»

«Joker»

«The Two Popes»

«Marriage Story»

Beste film – komedie/musikal:

«Dolemite Is My Name»

«Knives Out»

«Jojo Rabbit»

VINNER: «Once Upon a Time in Hollywood»

«Rocketman»

Beste regissør:

Bong Joon-ho/«Parasite»

VINNER: Sam Mendes /«1917»

Todd Phillips/«Joker»

Martin Scorsese/«The Irishman»

Quentin Tarantino/«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste filmmanus:

VINNER: Quentin Tarantino/ «Once Upon A Time In Hollywood»

Noah Baumbach/«Marriage Story»

Bong Joon Ho og Han Jin Woon/«Parasite»

Anthony McCarten/«Two Popes»

Steven Zaillian/«The Irishman»

Beste mannlig skuespiller – drama:

Adam Driver/ «Marriage Story»

VINNER: Joaquin Phoenix/ «Joker»

Antonio Banderas/ «Pain and Glory»

Christian Bale/ «Ford v. Ferrari»

Jonathan Pryce/ «Two Popes»

Beste kvinnelige skuespiller – drama:

VINNER: Renée Zellweger/«Judy»

Cynthia Erivo/ «Harriet»

Scarlett Johansson/«Marriage Story»

Saoirse Ronan/«Little Women»

Charlize Theron/«Bombshell»

Beste mannlig skuespiller i komedie/musikal:

Daniel Craig/«Knives Out»

Roman Griffin Davis/«Jojo Rabbit»

Leonardo DiCaprio/«Once Upon a Time in Hollywood»

VINNER: Taron Egerton/«Rocketman»

Eddie Murphy/«Dolemite Is My Name»

Beste kvinnelige skuespiller i en komedie/musikal:

VINNER: Awkwafina/«The Farewell»

Ana de Armas/«Knives Out»

Cate Blanchett/«Where’d You Go, Bernadette?»

Beanie Feldstein/«Booksmart»

Emma Thompson/«Late Night»

Beste mannlige birolle:

Al Pacino/«The Irishman»

VINNER: Brad Pitt/«Once Upon a Time in Hollywood»

Tom Hanks/«A Beautiful Day in the Neighborhood»

Joe Pesci/«The Irishman»

Anthony Hopkins/«he Two Popes»

Beste kvinnelige birolle:

Kathy Bates/«Richard Jewell»

Annette Bening/«The Report»

VINNER: Laura Dern/«Marriage Story»

Jennifer Lopez/«Hustlers»

Margot Robbie/«Bombshell»

Beste originale sang:

«Beautiful Ghosts» – Taylor Swift og Andrew Lloyd Webber fra «Cats»

«Into the Unknown» – Kristne Anderson-Lopez og Robert Lopez fra «Frost 2»

«Spirit» – Beyoncé fra «Løvenes konge»

VINNER: «(I'm gonna) Love Me Again» – Elton John fra «Rocketman»

«Stand Up» – Cynthia Erivo fra «Harriet»

Beste originale filmmusikk:

Alexandre Desplat til «Little Women»

VINNER: Hildur Guðnadóttir til «The Joker»

Randy Newman til «Marriage Story»

Thomas Newman til «1917»

Daniel Pemberton til «Motherless Brooklyn»

Beste fremmedspråklige film:

VINNER: «Parasite»

«The Farewell»

«Portrait of a Lady on Fire»

«Les Misérables»

«Pain and Glory»

Beste animasjonsfilm:

«Toy Story 4»

«Frost 2»

«Dragetreneren 3»

VINNER: «Mysteriet Herr Link»

«Løvenes Konge»

Beste dramaserie TV:

«Big Little Lies»

«The Crown»

«Killing Eve»

«The Morning Show»

VINNER: «Succession»

Beste TV-serie komedie eller musikal:

«Barry»

VINNER: «Fleabag»

«The Kominsky Method»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«The Politician»

Beste miniserie for TV eller TV-film:

«Catch 22»

VINNER: «Chernobyl»

«Fosse/Verdon»

«The Loudest Voice»

«Unbelievable»

Beste mannlige skuespiller i dramaserie for TV:

VINNER: Brian Cox/«Succession»

Kit Harington/«Game of Thrones»

Rami Malek/«Mr. Robot»

Tobias Menzies/«The Crown»

Billy Porter/«Pose»

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie for TV:

Jennifer Aniston/«The Morning Show»

VINNER: Olivia Colman/«The Crown»

Jodie Comer/«Killing Eve»

Nicole Kidman/«Big Little Lies»

Reese Witherspoon/«The Morning Show»

Beste mannlige skuespiller i TV-komedieserie:

Michael Douglas/«The Kominsky Method»

Bill Hader/«Barry»

Ben Platt/«The Politician»

Paul Rudd/«Living With Yourself»

VINNER: Ramy Youssef/«Ramy»

Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedieserie:

Christina Applegate/«Dead to Me»

Rachel Brosnahan/«The Marvelous Mrs. Maisel»

Kirsten Dunst/«On Becoming a God in Central Florida»

Natasha Lyonne/«Russian Doll»

VINNER: Phoebe Waller-Bridge/«Fleabag»

Beste mannlige birolle i TV-serie:

Alan Arkin/«The Kominsky Method»

Kieran Culkin/«Succession»

Andrew Scott/«Fleabag»

VINNER: Stellan Skarsgård/«Chernobyl»

Henry Winkler/«Barry»

Beste kvinnelige birolle i TV-serie:

VINNER: Patricia Arquette/«The Act»

Helena Bonham Carter/ «The Crown»

Toni Collette/«Unbelievable»

Meryl Streep/«Big Little Lies»

Emily Watson/«Chernobyl»

Beste mannlige skuespiller i miniserie eller TV-film:

Christopher Abbott/«Catch-22»

Sacha Baron Cohen/«The Spy»

VINNER: Russell Crowe/«The Loudest Voice»

Jared Harris/«Chernobyl»

Sam Rockwell/«Fosse/Verdon»

Beste kvinnelige skuespiller i miniserie eller TV-film:

VINNER: Michelle Williams/«Fosse/Verdon»

Kaitlyn Dever/«Unbelievable»

Joey King/«The Act»

Helen Mirren/«Catherine the Great»

Merritt Wever/«Unbelievable»

