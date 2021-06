28. august brakar det laus for tiande sesong av NRKs laurdagssatsing «Stjernekamp». I år skal artistane blant anna prøve seg på latino-pop, joik og stadionrock.

I fjor var det Knut Magnus Djupvik som imponerte sjåarane mest, og gjekk heilt til topps.

I år har artistane bakgrunn frå blant anna opera, pop, strupesong og soul.

I løpet av åra som har gått har vi sett nye sider frå kjende artistar, og mindre kjende artistar har nådd ut til eit nytt og større publikum.

Tidligere vinnere av Stjernekamp Ekspandér faktaboks 2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

2017: Adam Douglas

2018: Ella Marie Hætta Isaksen

2019: Bilal Saab

2020: Knut Marius Djupvik

Ein av dei som skal vere med i årets «Stjernekamp» er Marius Roth Christensen. Han har bakgrunn både frå opera og som gitarist i rockebandet Seigmenn. Men sjølv med ei brei bakgrunn, er han spent.

– Dette er skummelt, men eg gler meg. I opera jobbar du inn ei rolle, og i rocken kan eg gøyme meg bak gitaren. Eg føler alt blir nytt her, seier han.

Han skal bruke sommaren på å pugge sangtekstar fram mot programstarten.

Ein annan som skal delta er Jorun Stiansen, som vann Idol for 16 år sidan. Ho er spent på korleis det blir å delta i programmet ho har følgd sidan starten.

– Eg har vore fan av dette programmet i ni år. Då dei ringde, tenkte eg først at dei hadde ringt feil. Men då dei sa at dei ville ha meg, kjende eg både stoltheit og ærefrykt. Eg veit at dette er noko eg synest er skummelt, men som eg også veit at eg hadde angra resten av livet på om eg hadde takka nei, seier han.

Ho gler seg til å vere med i gjengen som skal vere med i årets «Stjernekamp»

Dette er årets deltakarar

Chand Torsvik

38 år, frå Namsos

sjanger: rock

Chand Torsvik vann den første sesongen av X Factor på TV 2 i 2009. Etter sigeren toppa han VG-lista med songen «Diamanten», og selde til gull med plata «Kongeriket Norge». Han har turnert Noreg med bandet Chandband. Han gav ut albumet «Eremitten» i 2020, og i vår kom albumet «Viljens kraft», der han tolkar salmar av Joralf Gjerstad.

Alexandra Rotan

24 år, frå Råholt

sjanger: pop

Alexandra Rotan med i MGPjr 2010 og Idol på TV 2 i 2016. Seinare var ho på turne som vokalist for Alan Walker. Ho deltok i Melodi Grand Prix i 2018 saman med Stella Mwangi. Året etter gjekk ho til topps i konkurransen saman med gruppa Keiino. Dei kom på ein 6.-plass i Eurovision, og var publikums soleklare favorittar. Gruppa var også med i Melodi Grand Prix i år. Då blei dei nummer to.

Marius Roth Christensen

49 år, frå Tønsberg

sjanger: rock og opera

Marius Roth Christensen var gitarist i Seigmenn, som gjorde stor suksess på 1990-talet. Bandet blei oppløyst i 1999, men kom saman igjen i 2005, og kjem snart med ny plate. På 2000-talet satsa Christensen på opera, og blei etter kvart fast tilsett ved Den Norske Opera og Ballett. Han gjer også fleire frilansoppdrag, og har vore med i ulike show og førestillingar.

Anna-Lisa Kumoji

31 år, frå Asker

sjanger: soul

Anna-Lisa Kumoji er utdanna ved Bårdarakademiet, og har erfaring som songar, stemmeskodespelar og musikalartist. Ho har blant anna spelt «The Book of Mormon» i København og «Flashdance» i Oslo. I 2019 var ho gullfinalist i Melodi Grand Prix, og kom til finalen i «All Together Now» på TVNorge. Ho var også med i Stjernekamp i fjor, då som korist i husbandet.

Fredrik Domaas

25 år, frå Bergen

sjanger: pop

Fredrik Domaas var tidlegare kjent som Ongelovende, og starta karrieren med å covre låtane til andre artistar. Han var ein del av det første kullet til musikkskulen LIMPI i Lillehammer. Han slo for alvor igjennom i 2020, blant anna med songen «Bli hos meg» og «Selskapssyk», der statsminister Erna Solberg er med som korist.

Carina Dahl

35 år, frå Trondheim

Carina Dahl debuterte som artist i 2010 med albumet «Hot Child». Ho har delteke tre gongar i Melodi Grand Prix, i 2011, 2013 og 2019. Ho har gjeve ut to album, to EP-ar og eit tjuetals singlar. Det siste året har ho som einaste kvinne i sjangeren gjeve ut norsk partypop.

Kevin Mbugua

30 år, frå Oslo

sjanger: soul og r & b

Kevin Mbugua starta som dansar i hiphop-miljøet i Oslo, og har blant anna vore koreograf frå Nico & Vinz på turneane deira. Han har også spelt i fleire teaterframsyningar. I tillegg er han låtskrivar og vokalist, og har blant anna har spelt på fleire norske musikkfestivalar.

Heidi Ruud Ellingsen

35 år, frå Narvik

sjanger: musikal

Heidi Ruud Ellingsen har hatt fleire store roller på musikal- og teaterscenene dei siste åra. Ho studerte ved Bårdar, og scenedebuterte på Det Norske Teatret. Gjennombrotet fekk ho i musikalen «Singin’ in the Rain» etter at ho vann konkurransen «Drømmerollen» på NRK. Ho har spelt i blant anna «Les Misérables», «Mary Poppins» og «Flashdance».

Bjørn Tomren

40 år. frå Tomrefjord

sjanger: jodlar, strupesongar, vise

Bjørn Tomren er kjent under artistnamnet Polkabjørn i jodle- og polkaduoen Polkabjørn & Kleine Heine. Han har i tillegg vore med i ulike band og konstellasjonar med eit vidt spekter av sjangrar, som viser, strupesong, americana og salmar. I 2019 gav han ut sitt første album under eige namn, «Bad Science Fiction», med god omtale.

Jorun Stiansen

37 år, frå Vennesla

sjanger: pop og rock

Jorunn Stiansen vann «Idol» på TV 2 i 2005. Etter det turnerte ho Noreg, gav ut soloalbum og to singlar. Sommarhiten «Unstable», som ho spelte inn saman med Paperboys, låg på VG-lista i 13 veker. Fem av dei på topp. I 2017 deltok ho i «Skal vi danse» på TV 2. No er ho klar for ein ny musikkonkurranse, 16 år etter Idol-sigeren.

Med frå starten

Programleiar Kåre Magnus Bergh og programmets faste ekspert Mona B. Riise har vore med sidan «Stjernekamp» gjekk på lufta for første gong hausten 2012.

I august er dei klare for sin tiande runde i programmet.

Riise har no sett 750 framføringar i programmet. Ho er klar for meir.

– Dette er feiringa av noko av det viktigaste vi har, nemleg musikk. Og her får vi vist fram breidda i norsk musikk, både artistar og sjangrar, sa ho då artistane blei presentert.

Mona B. Riise og Kåre Magnus Bergh er klare for sin tiande sesong med «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Som i førre sesong, skal to nye sjangerekspertar delta i dommarpanelet i kvart program. Kven desse er, blir presentert til hausten.

Nytt av året er at det i tillegg til direktesendinga kvar laurdag, også blir laga ein nettserie som følger artistane i kulissane. Desse programma kjem i NRK TV kvar torsdag og søndag.

Kvar laurdag er det også presentasjon av artistane i NRK P1.

Sjangerbreidde

Kvart år blir det gjort endringar i kva sjangrar artistane skal prøve seg på. Blant sjangrane som har vore med kvart år er opera, hiphop og rock. I år kjem joik tilbake etter to års opphald.

Også latino og viser er tilbake på repertoaret i år.

I tillegg blir det også i år ein KORK-kveld med musikal og storbandmusikk. Det blir i år semifinalen i oktober.

I fjor var det Knut Marius Djupvik som gjekk til topps i «Stjernekamp». Foto: Julia Naglestad / NRK

Sjangrar i Stjernekamp 2021 Ekspandér faktaboks Program 1 – 28.8 Eigen sjanger

Program 2 – 4.9 Stadionrock

Program 3 – 11.9 Norsk på norsk

Program 4 – 18.9 Opera

Program 5 – 25.9 Country

Program 6 – 2.10 Hiphop + gruppeoppgåve

Program 7 – 9.10 Latino-pop + viser

Program 8–16.10 Joik og duett med ein tidlegare Stjernekamp-artist

Program 9–23.10 KORK-kveld: Musikal + storband

Program 10–30.10 Finale

30. oktober blir det finale. Då skal dei to som står igjen synge ein av songane dei har sunge i årets sesong, ein sjølvvalt song frå musikkhistoria og ein song frå eigen katalog.

«Stjernekamp» er utvikla av produksjonsselskapet Monster og Vibeke Sørlie NRK. Sørlie er glad og stolt over at programmet no skal i gang med ein tiande sesong.

– I dag er det litt julaften og 17. mai på ein gong. Eg er utruleg stolt over at dette programmet har hatt livets rett i ti år, og at folk har gjeve det livets rett år etter år ved å vere der for dei nye artistane.

Konseptet er også eksportert til utlandet. Finland, Russland og Vietnam er blant landa som har laga eigne versjonar av konkurransen.