De første Spellemann-prisene er delt ut

Med en fortsatt herjende pandemi blir det også i år en Spellemann-utdeling utenom det vanlige. Men fredag kveld vil samtlige vinnere bli gjort stas på under en todelt maratonsending på NRK1. Og fram mot da deles det ut hele åtte harpestatuetter i ulike NRK-sendinger til vinnere i noen utvalgte sjangere.

Søndag ble de første Spellemann-vinnerne offentliggjort i sendinger på NRK P2. I klassen for jazz var det Maria Kannegaard Trio som vant for albumet «Sand i en vik».

Prisvinner og pianist Maria Kannegaard ble lurt trill rundt av programlederne Anikken Sunde og Tine Skolmen i Jazzklubben på NRK P2. Hun trodde at hun skulle møte dem og snakke om det å bli nominert. I stedet fikk hun utdelt den gjeve prisen.

– Er det sant? Dere altså! Dere lurte meg! Wow, jeg er skjelven, sa Kannegaard.

Maria Kannegaard Trio består også av Thomas Trøen (trommer) og Ole Morten Vaagan (bass), som har spilt sammen siden de gikk på jazzlinja i Trondheim for over 20 år siden.

– Å spille med Thomas og Morten er som å komme hjem. Det er som en familie. Jeg klarer ikke å sette ord på hva det er med oss tre, men det er veldig trygt og godt. Samtidig tar vi masse sjanser, men det er den følelsen av at vi er sammen om det, sier Kannegaard.

Mads Erik Odde med sin Spellemann. Foto: ROBIN BOEE

I klassen for folkemusikk/tradisjonsmusikk gikk prisen til Mads Erik Odde. Han vant for sin plate Logne slåttar, hvor han både har funnet fram gamle slåtter og komponert nye – og arrangert dem for akkordeon eller trekkspill med melodibass.

Odde ble utropt som prisvinner i Folkemusikktimen på NRK P2.

Disse prisene vil også bli delt ut i ulike NRK-sendinger fram mot selve Spellemann-showet fredag:

Klassisk: NRK Klassisk, onsdag 0930-10

Barnemusikk: NRK Super, torsdag kl 10

RnB/Soul: Studio P3, torsdag kl 15-18.

Indie/alternativ: Kulturstripa (P2), torsdag 14-15.

Viser: Nitimen (P1), fredag 10.30.

Låtskriver: Kulturstripa (P2), fredag 14-15.

Disse prisene er delt ut:

(Vinnere markert med fet skrift):

Jazz

Gard Nilssen's Supersonic Orchestra: If You Listen Carefully the Music is Yours

Møster!: Dust Breathing

Harald Lassen: Human samling

Maria Kannegaard Trio: Sand i en vik

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

Britt Pernille Frøholm: Fokhaugen

Mads Erik Odde: Logne slåttar

Ronny Kjøsen: BoneBohem

Johanne Flottorp/Åsmund Solberg: Heimespel

Dette er de gjenstående:

Barnemusikk

hei kalas: hvorfor er jeg allergisk?

Aslak Brimi og Mari Midtli: Huldra Hildur

Sarah Camille: Spor av dråper og røde nebb

Andreas Ihlebæk: Northern Lullabies

Blues

The Bills: Til The Blues Have Gone

Daniel Eriksen: Barefoot Among Scarecrows

Knut Reiersrud: Ballads and Blues from the 20's Vol. 1

TORA: Girls

Country

Sweetheart: Sweetheart

Malin Pettersen: Wildhorse

Darling West: We'll Never Know Unless We Try

Johan Berggren: Lilyhamericana

Elektronika

Gundelach: My Frail Body

Lindstrøm & Prins Thomas: III

Niilas: Also This Will Change

Fredfades & Jawn Rice: Luv Neva Fades

Hiphop

Musti: Qoyskayga

S1sco: S1sco 2020

Cezinando: ET GODT STUP I ET GRUNT VANN

Dutty Dior: KOMMA, MOSHPIT, STATUS, KAOTISK ELEGANSE

Indie/alternativ

Nils Bech: Foolish Heart

Das Body: Peregrine

Siv Jakobsen: A Temporary Soothing

Okay Kaya: Watch This Liquid Pour Itself

Klassisk

Arve Tellefsen, Kaare Ørnung: Haijn Kaare Ørnung å Æ

Sandra Lied Haga: Sandra Lied Haga

Edward Gardner, Bergen Filharmoniske Orkester: Benjamin Britten: Peter Grimes

Eldbjørg Hemsing, Simon Trpčesju: Grieg: The Violin Sonatas

Metal

Ormskrik: Ormskrik

Enslaved: Utgard

Okkultokrati: La Ilden Lyse

Beaten To Death: Laat maar, ik verhuis naar het bos

Pop

Sondre Lerche: Patience

Annie: Dark Hearts

Emilie Nicolas: Let her Breathe

SKAAR: The Other Side Of Waiting

Rnb/Soul

EHI: Toni Braxton

Lido: Peder

Ivan Ave: Double Goodbyes

Natnael: Mannekeng

Rock

Motorpsycho: The All Is One

Daufødt: 1000 Island

The Good The Bad & The Zugly: Algorithm & Blues

Undergrünnen: Ein revnande likegyldighet

Samtid

Tøyen Fil og Klafferi:Botanisk hage

Christian Wallumrød Ensemble: Many

Kim Myhr & Australian Art Orchestra: Vesper

Det Norske Solistkor: Lament

TONOs komponistpris

Henrik Ødegaard: Batitudes

Daniel Herskedal: Call For Winter

Andreas Rotevatn: alea iacta est

Maja S. K. Ratkje: Maja S. K. Ratkje: Works for String Orchestra

Viser

Valkyrien Allstars: slutte og byne

Marthe Wang: Bakkekontakt

Terje Norum og Trond Granlund: Skogslusken

Stein Torleif Bjella: Øvre-Ål Toneakademi

Åpen klasse

Hedvig Mollestad: Ekhidna

Stian Westerhus: Redundance

Mimmi: Semper Eadem

Jaga Jazzist: Pyramid

Årets gjennombrudd og Gramostipend

Musti

S1sco

Sebastian Zalo

Bølgen

Skaar

Ringnes-Ronny

Årets låt

Dagny: Somebody

CLMD & Tungevaag: DANCE

TIX: Karantene

TIX: Kaller på deg

Frida Ånnevik & Chris Holsten: Hvis verden

Julie Bergan & Seeb: Kiss Somebody

Kygo feat. One Republic: Lose Somebody

Alan Walker & Ava Max: Alone, Pt. II

Årets låtskriver

Niclas Pablo Munoz

Kristoffer Cezinando Karlsen

Sondre Lerche

Anne Lilia Berge Strand

Årets produsent

Thomas Kongshavn

Matias Téllez

Ole Torjus Hofvind

Lars Horntveth

Årets tekstforfatter

Ugbad Yusuf Mustafa

Tuva Livsdatter Syvertsen

Kristoffer Cezinando Karlsen

Sondre Lerche

Årets musikkvideo