Charlotte Frogner trekker seg, teaterstykket får ny hovedrolle og regissør

NRK skrev forrige uke om teaterstykket «Operasjon sjølvdisiplin» ved Det Norske Teatret som ble utsatt på ubestemt tid rett før premieren fordi forestillingen, ifølge teateret, ikke var ferdig.

– Vi vil gjerne sikre oss at det vi skal vise frem holder det nivået vi mener det skal ha, sa teatersjef Erik Ulfsby.

Stykket sto også i fare for å bli avlyst, selv om 1300 personer allerede hadde kjøpt billett.

Forestillingen, basert på forfatter Agnes Ravatn sin kritikerroste bok, hadde skuespiller Charlotte Frogner i den eneste rollen. Hun er kjent fra flere store roller på teater, film og TV.

Stjerneskuddet Peer Perez Øian, som blant annet tar over spelet på Stiklestad til sommeren, skulle sitte i registolen.

Nå trekker både skuespiller og regissør seg fra forestillingen.

– Charlotte Frogner og Peer Perez Øian har arbeidet med stor iver og kreativitet i et forsøk på å finne sin vei inn i stoffet. De har også vært modige nok til å melde fra at de ikke opplever at de lykkes slik de vil. Det har jeg stor respekt for, skriver teatersjef Erik Ulfsby i en mail som er sendt ut til dem som har kjøpt billetter til forestillingen.

NRK har foreløpig ikke fått utfyllende kommentarer fra teatersjefen fordi han er opptatt med prøver på et teaterstykke i Tyskland.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i hverken Charlotte Frogner eller Peer Perez Øian.

Premiere om en uke

Det Norske Teatre skal likevel gjennomføre forestillingen, men med en mindre kjent og erfaren hovedrolle og regissør.

OVERTAR: Kjersti Aas Stenby tar over rollen som Charlotte Frogner opprinnelig skulle hatt. Foto: Det Norske Teater

Kjersti Aas Stenby tar over hovedrollen, mens Ingrid Weme Nilsen blir ny regissør.

Stykket, med helt ny stab, har premiere allerede 28. februar.

– Jeg er tilsvarende glad og imponert over at vi har andre dyktige og ivrige kunstnere på teateret som tar utfordringa og ønsker å prøve seg, skriver teatersjefen videre i mailen.

– Skyldes åpenbart uenigheter

NRKs teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl mener det er åpenbart at utskiftningen av stab skyldes uenigheter når det gjelder det kunstneriske.

– Her er det en kunstnerisk uenighet. Enten handler det om at teksten er vanskelig å sette opp, at det kan være en krevende tekst å dramatisere. Eller så er det uenighet om hvordan dette skal bli scenekunst, sier hun.

– Hvor vanlig er det at et teater bytter ut skuespiller og regissør?

– Det er ikke vanlig å bytte ut hele gjengen, slik de gjør her. Hvert fall ikke på små produksjoner som dette.

Glad for at det blir premiere

Forfatter bak boka «Operasjon sjølvdisiplin», Agnes Ravatn, er glad for at det blir premiere.

Men hun sier til NRK at hun ikke har fått noen forklaring på hvorfor hele staben byttes ut.

– Jeg vet ikke noe om det. Men det gjør meg ingenting. Jeg er selvfølgelig veldig glad for at dette blir noe av. Nå gleder jeg med til premieren om en ukes tid, sier hun.