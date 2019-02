Charlotte Frogner skulle hatt premiere torsdag, nå kan alle forestillingene bli avlyst

Savnet helhetlige kvinner i seriene

For tegneserieskaperen Amy Chu, som står bak nytolkninger av «Wonder Woman» og «Poison Ivy», startet tegningen med at hun savnet komplekse kvinnelige karakterer. For eksempel mislikte hun at kvinnen i «Poison Ivy» gjennom 50 år bare var en sexy medhjelper. Derfor gjorde Chu både henne og Wonder Woman gløgge med superkrefter og rød leppestift, forteller hun i den danske dokumentarserien «Skjønnhetens makt» i NRK TV: