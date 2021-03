– Jeg gråt i to uker – og gråter fortsatt noen ganger, skriver hun i et innlegg på Instagram.

Kommentaren ble lagt ut på Instagram sammen med en video der hun danser til låten «Crazy» av Aerosmith.

Hele innlegget ligger nederst i saken.

Kontroversiell dokumentar

Det var mye snakk om «Framing Britney Spears» da den kom i februar. Dokumentaren handler om at faren til Britney Spears i stor grad har hatt kontroll over superstjernens liv gjennom et vergemål de siste 15 årene – helt siden 2007.

Det er «The New York Times» som har laget dokumentaren, og den er sett av folk over hele verden. 347.000 nordmenn har sett den på NRK.

Britney har selv ikke bidratt i dokumentaren, og har vært taus etter at den kom.

Frem til nå.

«I didn’t watch the documentary but from what I did see of it I was embarrassed by the light they put me in,» Spears wrote. «I cried for two weeks and well ... I still cry sometimes!!!!»

Britney Spears fra dokumentaren Framing Britney Spears. Foto: The New York Times

#FreeBritney

Helt siden Britneys sammenbrudd i 2007 har faren hatt streng kontroll over hennes privatliv og økonomi. Den siste tiden sammen med en ekstra formynder, angivelig utvalgt av Britney selv.

Britneys forsøk på å få tilbake kontrollen over sitt eget liv er bakgrunnen for emneknaggen #FreeBritney, som har hatt sin seiersgang i sosiale medier, hvor blant annet denne kommentaren ble publisert.

Jamie Spears og datteren Britney. Foto: AP

Bevegelsen har etter hvert fått bred støtte av kjendiser som Bette Midler og Miley Cyrus.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Liz Day, som er redaktør i filmprosjektet, har tidligere sagt til bransjebladet Hollywood reporter at de tror de vil lage en oppfølger.

– Etter at dokumentaren ble sendt, har vi fått mye informasjon som vi er interessert i å følge opp og rapportere om.

Nå skal også Netflix grave i Britneys liv. De jobber med en fersk Britney-dokumentar.