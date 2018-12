Bokhandler om Sandberg-bok: – Salget går veldig dårlig

I slutten av årets oktober ble Per Sandbergs og Bahareh Letnes' bok, «Fremmede makter har flyttet inn. Justismord og politisk drap», utgitt i norske bokhandlere.

Men til tross for at kunngjøringen av «det politiske oppgjøret» skapte blest i nyhetsbildet, viser det seg at boksalget har vært nokså vindstille.

I Tanum-kjeden totalt har ikke boken solgt mer enn 50 bøker. Kjeden har filialer i landets største byer, inkludert på landets største flyplasser.

– I vår butikk vil jeg si at salget har gått veldig dårlig. Vanligvis selger vi mye av politiske bøker, sier Anette Mello Stenhaug, daglig leder for Norli i Universitetsgata i Oslo.

Ti solgte på Karl Johan

I boken forteller det nybakte kjæresteparet blant annet om sommerens drama – hvordan Sandberg opplevde privatlivet sitt misbrukt av pressen, partikollegaer- og motstandere, og hva som skjedde i kulissene før han gikk av som fiskeriminister.

MER POPULÆR: Sylvi Listhaugs bok er bare én av flere nyutgitte, politiske bøker som skal trumfe salget av boken til Sandberg og Letnes. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Letnes' oppvekst i Iran, og hennes vei til Norge, blir også skrevet om.

NRK har vært i kontakt med to av de største bokhandelkjedene i landet: Tanum og Norli.

Begge oppgir at Sandberg og Letnes' bok har solgt mindre enn hva de forventet.

– Den har solgt lite. Dette er ikke en bok vi har satset mye på, men vanligvis selger vi betydelig mer når det er aktuelle forfattere, sier direktør i Tanum Karin Mundal til NRK.

Den Tanum-bokhandelen som har solgt mest, opplyser Mundal er Tanum på Karl Johan. Den skal ha solgt ti bøker.

– Skulle tro folk var nysgjerrige

Norli vil ikke oppgi eksakte tall, men sier også at salget ikke har gått «spesielt bra».

Regnet mellom uke 44 til 48 ligger boken på en 47. plass av sakprosabøker.

Over dette ligger både Sylvi Listhaugs «Der andre tier», Knut Arild Hareides «Det som betyr noe» og «Arbeiderpartiet: alle skal ned» av Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård.

OVERRASKET: Daglig leder Anette Mello Stenhaug, ved Norli Universitetsgata, sier hun er overrasket over at Sandbergs og Letnes' bok har gått så dårlig. Foto: Privat

– Den har solgt dårligere enn forventet, og har i sum solgt mindre enn de andre politiske bøkene. Det er rart med tanke på at Sandbergs tidligere bok «Mot min vilje» gikk veldig bra, sier innkjøpssjef i Norli Maria Cappelen Grimsgard.

Flere medier, deriblant NRK, var med på å dekke både boklanseringen og omtale av boken.

Anette Mello Stenhaug, daglig leder for Norli i Universitetsgata, er overrasket over at boksalget har gått så dårlig.

– Med all den medieoppmerksomheten skulle man kanskje tro at folk ble nysgjerrige, men folk har tydeligvis ikke vært så interesserte, sier den daglige lederen, og understreker at hun uttaler seg for deres butikk, som er en av de største Nordli-bokhandlerne i Oslo.

NRK har vært i kontakt med bokhandlerkjeden ARK, som ikke vil oppgi noe informasjon om hvordan boken har solgt.

SE LANSERING: Per Sandberg og Bahareh Letnes under boklanseringen i oktober.

Sandberg: – Tror det går smått

NRK har vært i kontakt med Juritzen forlag, som er ansvarlig utgiver av boken.

De vil ikke oppgi opplagstall, og vil ikke kommentere at boksalget så langt har gått under bokhandlernes forventninger.

I en tekstmelding svarer Per Sandberg NRK på hvordan han synes salget har gått.

– Helt ærlig, så aner vi ikke. Men tror det går smått, skriver Sandberg, og henviser til forlaget.

OPPSTYR: I sommer ble det full debatt rundt at Per Sandberg hadde dratt på ferie til Iran med jobbtelefonen, sammen med sin nye kjæreste Bahare Letnes. Foto: Per Sandberg/Privat

Skjønner at folk ikke kjøper den

Politisk kommentator i VG Astrid Meland er én av dem som har lest boken.

Hun er ikke overrasket over de lave salgstallene.

– Hele boken handler om at Sandberg og Letnes prøver å forklare at de har rett – den er ekstremt selvrettferdig. Vi andre i Norge har gått videre for lenge siden, sier Meland.

Sammenlignet med Listhaugs bok, påpeker Meland at denne har mer politisk innhold, og er en mer interessant oppsummering av det siste året.

Kommentatoren tror også mediedekningen kan ha innvirket på lesernes kjøpelyst.

– Jeg vil tro at mesteparten av innholdet som var interessant ble fanget opp i mediedekningen – resten er sutring. Jeg skjønner at folk ikke kjøper den, sier Meland.