Per Sandberg: – Absurd at en israelsk embetsmann kan levere så mange løgner om meg

– Man kan ikke si noe annet enn at man blir sjokkert, det er helt absurd, sier Per Sandberg til NRK.

I går meldte den israelske rikskringkasteren, Kan, at iransk etterretning forsøkte å rekruttere Sandberg som en del av etterretningens aktiviteter i Skandinavia.

– De iranske etterretningsoffiserene som opererte i Danmark, er de som prøvde å rekruttere den norske ministeren, skrev kringkasteren. Kan hevder at de har opplysningen fra en høytstående tjenestemann i Israel.

Det vakte stor oppsikt da en norsk-iransk mann i 30-årene i oktober ble siktet for å ha planlagt et attentat mot en iransk opposisjonell i Danmark. Han er også siktet for å ha hjulpet en fremmed etterretningstjeneste.

Kringkasteren melder altså at de samme personene også gjorde et fremstøt mot daværende fiskeriminister Sandberg.

– Nei, jeg har aldri blitt forsøkt rekruttert til iransk etterretning, og jeg har aldri befunnet meg i en slik situasjon at noen kan tro at jeg er blitt forsøkt rekruttert heller.

På samme fest som siktet norskiraner

Som NRK meldte tidligere i november, var Per Sandberg og den siktede norskiraneren på samme fest den 24. mars i år. Da arrangerte den iranske ambassaden i Norge en markering for persisk nyttår.

Den siktede iraneren satt to stoler bortenfor Per Sandberg. Men ifølge Sandberg kjenner de ikke hverandre, og begge var tilfeldige gjester på samme fest.

– Jeg har aldri møtt denne personen. Men det er klart at det er lett å lage denne typen konspirasjonsteorier og løgner. Bildet av meg når denne personen sitter noen rader bortenfor blir brukt rått og kynisk.

NRK har fått tilgang til en video fra feiringen av persisk nyttår på Irans ambassade i Oslo i mars i år. Norsk-iraneren som er siktet i Danmark er sladdet.

– Har du noen gang blitt oppsøkt av ham, eller har han forstøkt å få et møte med deg?

– Nei, aldri, aldri! svarer Sandberg.

Har du noen gang snakket med ham?

– Nei! Og hvilken agenda han hadde utenom å være gjest på samme fest som meg har jeg ingen peiling på.

Agenda

Sandberg tror påstandene henger sammen med at han skrev kritisk om gruppa Folkets mujahedin. Det skjedde i boka «Fremmede makter har flyttet inn», som han skrev sammen med Bahareh Letnes.

Folkets mujahedin er en iransk opposisjonsgruppe som har stått bak flere terroraksjoner i Iran.

– Jeg skriver i boka mi mye om organisasjonen Mujahedin, stiller spørsmål ved hvilken agenda de har. Dette er et resultat av dette. Så dette er alvorlig.

– Hva kan være agendaen til disse?

– Ja, det skulle jeg gjerne visst. Men tydeligvis er det noen som mener at jeg og Bahareh Letnes er en fare for ett eller annet, og frykter oss, og prøver å lage denne typen agenda for å få oss til å holde kjeft, kneble oss eller skremme oss fordi vi har blandet oss borti ting og kanskje har en annen mening enn det disse kreftene har.

Sandberg har liten tro på at påstandene egentlig kommer fra israelsk etterretning, og forteller at den israelske ambassaden ikke var kjent med påstandene da han tok kontakt med dem for å få en avklaring.

– Er du redd for at dette gjør dere til et mål?

– For oss så føles dette farlig. Når jeg, av en høytstående israelsk embetsmann, blir fremstilt som at jeg er rekruttert som storspion i Europa på vegne av det iranske regimet, så er det klart at alle forstår at det medfører en fare.

Sandberg sier han ikke er redd for egen sikkerhet.

– Men jeg blir redd når jeg ser det spillet som foregår mellom Iran, USA, Saudi-Arabia, Israel og Mujahedin i Europa og i Norge.

I august gikk Sandberg av som statsråd og nestleder i Frp. Det skjedde etter bråket rundt hans iranferie.