Sandberg om avisbrenning: – Ønsker å sende et signal

Gratisavisen Natt og Dag inviterte Per Sandberg (Frp) og kjæresten Bahareh Letnes til å kommentere det siste årets oppstyr, som endte med at Sandberg gikk av som både fiskeriminister og nestleder i Frp, gjennom en bildeserie.

Det resulterte blant annet i bilder av Letnes kledd ut som en spion, Sandberg kledd opp i hijab og Letnes som holder en brennende papirutgave av VG høyt over hodet.

Per Sandberg tente på en utgave av VG i en bildeserie i avisa Natt og Dag. – Forkastelig og mørkt, sier forfatter Vidar Kvalshaug.

– Forkastelig og mørkt

Bildet av den brennende avisen har skapt reaksjoner.

I et intervju med Dagbladet sier forfatter og tidligere journalist Vidar Kvalshaug at det er «forkastelig og mørkt». Under NRKs Dagsnytt atten mandag forklarer han hvorfor:

– Jeg kalte det forkastelig og mørkt fordi å brenne den frie presse minner meg om den typen brenning av bøker som stort sett bare totalitære regimer har drevet med. Aviser brennes hver dag, men ikke i politisk øyemed.

Forfatter og journalist Vidar Kvalshaug sier at han forstår humoren i de andre bildene i serien, men mener bildet av avisbrenningen er å gå for langt. Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

På kritikken svarer Per Sandberg at både presse- og ytringsfrihet er grunnleggende verdier for ham og kjæresten. Han mener også at Kvalshaug er nødt til å se bildet i en større sammenheng.

– Med bildeserien ønsker Bahareh å signalisere at hun opplever at presse og media i Norge har skapt en uholdbar situasjon for henne, og da må hun få lov til å si det.

Sandberg sier at det er interessant å se «hvor hårsåre enkelte journalister er», og peker på at norsk presse slipper billig unna når de «kamuflerer kritikk som satire og humor».

– Kanskje er det satire i dette også (bildeserien i Natt og Dag, journ. anm.), men da kommer klørne rett ut.

Under en pressekonferanse i august gikk Per Sandberg hardt ut mot norsk presse. – Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sa han om medias dekning av Bahareh Letnes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Forstår ikke satire

Ansvarlig redaktør Ida Wammer i Natt og Dag beskriver oppstyret rundt Sandberg og Letnes som «det råeste som kunne ha skjedd norsk offentlighet». Hun sier det var bakgrunnen for at de ønsket å lage bildeserien.

– Vi landet på at vi hadde lyst til å gi dem en plattform der de kunne komme med en kommentar til kritikerne.

– Hvorfor avisbrenninga?

– Generelt er det ikke bra å brenne aviser hvis det faktisk er et standpunkt. Men å kalle dette mørkt og forkastelig vitner om at Kvalshaug ikke forstår satire. Det er nødvendig å se det i kontekst: Per og Bahareh som «dabber», tømmer i seg musserende vin og Bahareh utkledd som en spion. Det inngår som en del av en leken bildeserie.

– Det er tydelig iscenesatt og det er gjort med humor, hvorfor sette det inn i en så alvorlig kontekst Kvalshaug?

– Heller humørløs enn historieløs. De aller fleste bildene er helt legitime. Men akkurat det ene bildet er over kanten på grunn av det som åpenbart har vært en ukultur, enten i en regjering eller et parti, med å skulle legge seg etter pressen, sier Kvalshaug.

Ba kringkastingssjefen finne seg en annen jobb

Det er ikke første gang Per Sandberg uttrykker seg kritisk om mediene.

Under en pressekonferanse i etterkant av hans avgang som fiskeriminister og Frp-nestleder beskyldte han norsk presse for å grunnløst ha forsøkt å knytte Letnes til det iranske regimet.

På spørsmål om hvilken beskjed han hadde til kringkastingssjefen, svarte han:

– Finn deg en annen jobb.

Det er heller ikke første gang en Frp-politiker setter fyr på en avis.

I 2013 publiserte daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) et bilde av at han brenner papirutgaven av Tønsbergs Blad, etter at han hadde gått ut og boikottet avisen.