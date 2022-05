Gjermund Stenberg Eriksen: Republikanerne vil bruke MISNØYE, UBEHAG og FRYKT til å mobilisere i valgkampen på ulikt vis og skole er en veldig egnet arena for da kan du aktivere velgeres følelser ved å få folk til å tro at barnas framtid er truet. For da kommer republikanerne på foreldrenes side. Og det å kjempe disse kampene i foreldregrupper knytta til skoler, i lokale skoledistrikt, valgdistrikt og delstatsnivå - sikrer at de får massiv lokalpresse OG nasjonal. At de spiller på homohat og andre nye kjønn og legningsperspektiver bryr de seg ikke bare lite om - de setter pris på at de trigger anstendige medier og liberale kommentatorer. De får massiv lyd om dette.