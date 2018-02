Mørk krimeleganse fra Louisiana

Dave Robicheaux er politimann i Louisiana. Han er en gammeltestamentlig moralist, et godt og dypt reflektert menneske, plaget alkoholiker med aggressive trekk. Han Alafairs adoptivfar og usvikelig venn av villmannen Clete Purcell. Med dette er vi ikke engang nær å fange nyansene i romankarakteren med den hvite flekken i håret. Tilbake er han uansett, i en lysende romanperle, ganske enkelt kalt «Robicheaux».

Black out i kompleks handling

Da «The Neon Rain», den første romanen om Dave Robicheaux, kom ut i 1987, var James Lee Burke allerede en etablert størrelse i amerikansk litteratur. Vietnam-veteranen og politimannen Dave Robicheaux var fremdeles ung og patruljerte gatene i New Orleans sammen med den nesten like plagede Clete Purcell. Tre tiår og 20 romaner senere er så vel forfatter som protagonist eldre. James Lee Burke fylte 81 i desember. Robicheauxs alder har jeg aldri fått orden på, men tiden går ubønnhørlig, også i hans liv. De dødes plass i hans eget og menneskenes liv er noe Dave reflekterer stadig mer over.

Om mulig er handlingen enda mer kompleks enn det vi er vant til fra James Lee Burke på hans beste. Robicheaux er blitt enkemann for tredje gang. Molly, en gang i livet nonne, er drept i en påkjørsel, skyldspørsmålet er uavklart. Dave sprekker, drikker den børsten han ikke tåler, havner i en brutal black out. Dagen etter er konas drapsmann død. Dave kan ikke utelukke at han selv har slått mannen i hjel. Bit for bit introduseres en feiret forfatter og kona hans, en korrupt politikollega og ikke minst; en glattslikket sørstatsgentleman på vei inn i politikken. Voldtekt, drap, historisk skyld og skam, menneske- og kvinneforakt, moral. Det er der alt sammen.

Rett og urett

Det er karakteristisk at to historiske forbrytelser ligger i fortellingens bakgrunn: En uoppklart serie drap på unge kvinner i Jefferson Davis Parish, også bearbeidet i en annen Robicheaux-bok, og bombingen av en indiansk landsby i Latin-Amerika i 1956. Slik kobler James Lee Burke enda en gang romanens handling til virkelighetens lemfeldige omgang med menneskeverd, rett og urett.

James Lee Burke har mer enn én gang, krast og subtilt på samme tid, tatt for seg og filleristet begivenheter i samtiden og maktens svik overfor de menneskene som må ta støyten. Den lokale aristokraten og rikmannen Jimmy Nightingale, hans forvandling til demagog og politiker på vei mot det amerikanske senatet er et slikt tilfelle – en tennerskjærende kommentar til mannen med det lange slipset og følgene av et samfunn som splittes i to.

Passer for deg som:

leser krim som skjønnlitteratur

er interessert i menneskenes muligheter og begrensninger

har møtt Dave Robicheaux før eller vil gjøre et nytt bekjentskap

