Miljøbevisst barnebok

«Gutten og det glødende treet» er økolitteratur, høyaktuell og utfordrende. Den skiller seg fra mange barnebøker ved å være tydelig pedagogisk, ja nærmest politisk. Slik har den beholdt slektskapet med folkeeventyrene, som vel så mye som å underholde løftet frem en god moral.

Ikke få barnebokforfattere har de siste årene laget bøker som bygger på kjente eventyr. Det fremste eksempelet er kanskje Bjørn Rørvik og Gry Moursunds suksessbøker om Bukkene Bruse.

Ta vare på mangfoldet!

Forfatter Agnar Lirhus og illustratør Rune Markhus gjør noe av det samme. Eventyret om fiskeren som slipper en flyndre ut i havet igjen, og siden får alle sine ønsker oppfylt, er velkjent. Det går bra helt til hans kravstore kone forlanger å bli pave – da blir trolldommen brutt, og paret sitter igjen i den lille hytta de bodde i i utgangspunktet.

I «Gutten og det glødende treet» møter vi Tile, som bor med mor, far og lillesøster i en tømmerhytte. Far leter etter skatter i jorden. En dag vokser det opp et tre av et av hullene. Treets nøtter er magiske, de kan gi deg alt du ønsker. Poff! Barnas far ønsker seg rikdom. Slott! Byer fremfor skoger, veier fremfor dyretråkk. Hvor blir dyrene av? De har visket sin advarsel til barna, om at dette er halsløs gjerning. Men hvem bryr seg, så lenge nøttene er mange og familien kan velte seg i luksus?

Formaningen om ikke å være for grådig kan føres tilbake til antikken. Blant de sju dødssyndene finner vi både grådighet, fråtseri og hovmod. Med moderne briller er det umulig ikke å se koblingen til oljeboring eller annen form for utnyttelse av naturressurser som setter mangfoldet i naturen i fare.

Rune Markus' illustrasjoner er skremmende. Fra myke linjer til krasse kanter: Barnas far blir mer firkantet jo mer makt han får. Også selve tekstbrokkene serveres i bokser i dette partiet, fanget inne i en vond vilje. Spirene spisses, palassene ruver. En fosforiserende farge dukker opp som et faresignal. Rødfargen manifesterer seg i maktsymboler som kongens kappe eller edelstener. Mot slutten flommer fargen som lava opp av en utpint jord. Dette er ragnarok, gjengjeldelsens time er kommet.

Fint bånd mellom gammelt og nytt

Blir det for politisk korrekt? Nja, hva er viktigere enn å lære barn å ta vare på naturen? «Gutten og det glødende treet» forener tradisjon og samtid. Også i valget av å legge seg over et allerede kjent eventyr insisterer opphavsmennene på verdien av å bevare. Det står det respekt av. Resultatet er blitt et kunstverk med mange referanser. Savner jeg noe, måtte det være aldri så lite humor. Den er fraværende i denne dystopien, eller marerittet, som i eventyrets ånd ender godt til slutt.

Passer for deg som:

liker eventyr

er fornøyd med de nære ting

