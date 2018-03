Får Vesaas-pris for innvandrerroman

Zeshan Shakar har så vidt rukket å lese juryens begrunnelse da NRK ringer for å høre «hva han føler nå», som vinner av Norges største debutantpris.

– Dette er veldig kult! Det er gøy er at de har fanget opp samfunnsspørsmålene jeg prøver å adressere i boka. Jeg liker også at de likte språkbruken min. Jeg har jobba mye og bevisst med det, så det er fint at det blir lagt merke til, sier Shakar til NRK.

OMSLAG: Tante Ulrikkes vei Foto: Gyldendal forlag

«Tante Ulrikkes vei» handler om to gutter med innvandrerbakgrunn som vokser opp på Stovner i Oslo. Den ene (Mo) lykkes i storsamfunnet, den andre (Jamal) faller utenfor.

De store spørsmålene boka tar opp har imponert juryen i Den norske Forfatterforening. Det samme har språket til Jamal:

«Talentet til årets prisvinner viser seg ikke bare ved at han stiller slike viktige spørsmål, men vel så mye gjennom måten det gjøres på. Problemstillingene kan ikke ses løsrevet fra språket de viser seg i. Forfatteren setter ulike språkpraksiser opp mot hverandre for å vise personenes ulike perspektiv, og særlig Jamals måte å uttrykke seg på, vil kunne gi mange lesere et litt annet syn på sider ved norsk virkelighet.»

Hyllet i pressen

Dagladets anmelder kalte debuten «kanskje høstens viktigste bok», Aftenpostens anmelder mente den var «både viktig og litterært vellykket». VG trillet femmeren og kunngjorde:

«Plutselig er den her: Den sterke, viktige og kunstnerisk vellykkede romanen om hvordan det kan være å vokse opp som norskfødt barn av første generasjons innvandrere i drabantby-Oslo.»

– Skriver du på noe nå, Zeshan?

– Nei. Jeg starter til sommeren.

Det blir ikke en oppfølger om «Mo» og «Jamal», men kanskje noe fra stovneruniverset, forteller Vesaas-vinneren til NRK.

Dette er Tarjei Vesaas' debutantpris Foto: NRK Ekspandér faktaboks Litteraturpris som deles ut årlig til den beste skjønnlitterære norske forfatterdebutanten.

Deles ut av Den norske Forfatterforening.

Prisen ble opprettet i 1964 av forfatteren Tarjei Vesaas da han selv fikk Nordisk Råds. litteraturpris for romanen «Isslottet».

Prisen deles ut årlig til den beste skjønnlitterære forfatter-debutanten under 35 år.

Den norske Forfatterforenings litterære råd er jury og har nominert kandidatene.

Blant tidligere vinnere er Helga Flatland, Kjersti Annesdotter Skomsvold, Gine Cornelie Pedersen, Carl Frode Tiller og Tore Renberg.

Prisvinneren offentliggjøres søndag 11. mars.

Prisen ble første gang utdelt i 1964.

Da listen over nominerste ble offentliggjort ringte NRK alle forfatterne for å høre hva de tenkte om nominasjonen. Det var en gjeng glade forfattere. Saken kan du lese her.

NRK møtte Zeshan Shakar for å snakke om boka i januar 2018:

PÅ STOVNER: NRK møtte forfattaren på staden den han vaks opp for å høyre om bakgrunnen for boka. Du trenger javascript for å se video. PÅ STOVNER: NRK møtte forfattaren på staden den han vaks opp for å høyre om bakgrunnen for boka.

