Boikott, protester og kritikk: Dette er reaksjonene på Nobelprisen til Peter Handke

Etter et skandaleombrust 2018, hvor Nobelprisen ikke ble delt ut, så delte Svenska Akademiet ut Nobelprisen i Litteratur for både 2018 og 2019 tidligere i år. Den gikk til Olga Tokarczuk og Peter Handke som fikk prisen for henholdsvis 2018 og 2019.

Prisen til Handke skapte kraftige reaksjoner da det ble kjent. Forfatteren står bak mer enn 50 romaner, noveller og skuespill, men han er også omdiskutert. Han har tidligere blitt beskyldt for å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser, og for at han holdt tale i begravelsen til tidligere president og folkemordtiltalte Slobodan Milosevic.

– Da jeg skrev om borgerkrigen i Jugoslavia ble det mye bråk, derfor mener jeg at Svenska Akademien har gjort et modig valg. De er gode folk, sa Handke da det ble kjent at han fikk prisen.

Tirsdag er det duket for utdeling av Nobelprisene både i Oslo og i Stockholm, men allerede før helgen startet Nobeluken i Stockholm.

Den startet med at Gun-Britt Sundström og Kristoffer Leandoer, som var eksterne sakkyndige i Nobelkomiteen, trakk seg fra komiteen 2. desember. Leandoer sa til det svenske nyhetsbyrået TT, ifølge Aftonbladet, at dette ikke hadde sammenheng med nobelprisen til Handke.

Flere land dropper utdelingen

For Sunström var det en del av grunnen, og Peter Englund, som er i tidligere stendige sekretær i Svenska Akademien, vil ikke delta på årets Nobelarrangementer på grunn av tildelingen, skriver Dagens Nyheter, ifølge AFP.

– Dette sender et signal om at enten at det som skjedde på Balkan har blitt glemt, og posisjonen Handke tok i prosessen, sier leder for tenketanken European Stability Initiative, Adnan Ćerimagić til NRK.

Han forteller at Kosovo velger å ikke delta på utdelingen. Reuters meldte mandag at både Tyrkia og Albania også boikotter utdelingen tirsdag, og deres ambassadører i Sverige ikke vil være tilstede på utdelingen og banketten tirsdag kveld.

Sekretariatet i Svenska Akademien svarer at de har forsikret seg om at Handkes verker ikke har brutt med grensene for ytringsfriheten, eller representerer en antihumanistiske holdning.

De respekterer at det er ulike syn, spesielt når en forfatter oppfattes så ulikt som Handke. Prisen er alltid delt ut ifra litterær fortjeneste og aldri for politiske meninger, opplyser sekretariatet.

Mener dialog er vanskelig

Da Handke møtte pressen i Börssalen i Stockholm på fredag fikk han spørsmål fra en journalist i salen om hva han tenker om at det planlegges protester i Sverige mot ham og Akademiet som gir ham prisen. Da ba han først journalisten om råd.

Så trekker han frem mottagelsen han fikk i Oslo da han fikk Henrik Ibsen-prisen i 2014.

– Jeg var på Nationaltheatret i Oslo og folk ropte «fascist», «fascist». Jeg stoppet fordi jeg ville prate med mennene og kvinnene, men de ville ikke prate med meg. Så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Det ble høy temperatur utenfor Nationaltheatret i 2014, da mange demonstranter samlet seg. Handke selv brukte da talen til å argumentere for sitt syn på Balkan-konflikten, skrev NRK i 2014.

Demonstrasjon mot Peter Handke under tildeling av Ibsenprisen 2014 Du trenger javascript for å se video. Demonstrasjon mot Peter Handke under tildeling av Ibsenprisen 2014

Han får flere spørsmål fra salen om hans meninger om konflikten på Balkan, og hvordan han har skrevet om den i sine verker. En journalist spør om hvorfor Handke tror at debatten har blitt så polarisert.

– Det er en lang historie, for lang å ta opp i denne sammenheng, svarer han.

Ønsket ikke svare på spørsmål

En annen journalist trekker frem at domstolen i Haag i 2007 slo fast at massakren i Srebrenica var et folkemord, men har ikke funnet det bevist at Serbia sto bak.

– Hvorfor har du ikke skrevet og akseptert de faktaene i dine bøker? spør journalisten i salen.

Handke svarer med å lese fra et brev han har fått. Brevet definerer ham som en provokatør, og sammenlikner ham med Donald Trump på Twitter.

Brevet er anonymt, og han forklarer at han de siste ukene har fått mange brev skrevet med kjærlighet, men at dette er det eneste anonyme han har fått. Det ble sendt med toalettpapir også, skriver Aftonbladet.

– Du stiller spørsmål som denne mannen, men jeg foretrekker toalettpapir fremfor dine ignorante spørsmål, svarer han.

Han mener anledningen for å stille disse spørsmålene gjør det ignorant å stille dem.

– Jeg vil ikke svare på disse spørsmålene, sier han.

Han avslutter med å si at det er leserne som er hans folk, ikke de i salen.

Den andre vinneren, Tokarczuk, har ikke skapt like mange overskrifter. Men Utenrikskommentator i svenske Dagens Nyheter, Michael Winiarski, har skrevet at «Polens høyrenasjonalistiske regjering avskyr alt som Olga Tokarczuk står for».