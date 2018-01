Blodig alvor i Mesternes Mester

Det smalt godt da Iversen feilberegnet vanndybden i bassenget som hører til Mesternes Mester-huset på sørkysten av Portugal.

41-åringen med bakgrunn fra fotballklubber som Tottenham, Rosenborg og Vålerenga fikk et meget ublidt møte med bassengbunnen da han tok et såkalt militærstup, med hendene inn til siden. Resultatet var at hodet smalt i bunnen av bassenget.

En del av panna hang ned

– Jeg kjente at jeg hadde truffet bunnen men trodde ikke at jeg blødde noe særlig. Jeg spurte om jeg hadde fått meg et lite rift. Og det hadde jeg til gagns.

Medkonkurrent i Mesternes Mester, Kurt Asle Arvesen, var øyenvitne:

– Rolf (Falk-Larssen) ga Steffen karakterer på stupingen, og så ble han nok litt for ivrig. Steffen lurte på om han hadde skrapet seg opp, og da sa jeg at badinga nok var over for i dag. Da hang en del av panna hans ned, sier Arvesen.

Han fryktet det verste:

– Jeg trodde det var enda verre enn det var siden det kom så mye blod. Jeg trodde kanskje han hadde knust kinnbeinet også.

Men etter 16 sting på legevakta returnerte Iversen til huset for å bli med videre i mestertevlingen.

– Det var ikke noe problem å være med videre. Det var bare litt tungt dagen etterpå, sier han.

Steffen Iversen kom tilbake til de andre deltakerne med smil om munnen. – Det går bra, uttalte han. Du trenger javascript for å se video. Steffen Iversen kom tilbake til de andre deltakerne med smil om munnen. – Det går bra, uttalte han.

Knuste rekord, men måtte reise hjem

En som ikke får være med videre, er skøyte- og sykkelesset Bjørg Eva Jensen (57).

Hun lå på sisteplass før siste konkurranse, men gjorde et grusomt comeback. I klassikeren 90-graderen, ga hun alle hakeslepp med å holde ut den statiske øvelsen i hele 33 minutter. Den gamle rekorden til Tor Arne Hetland fra 2012 ble smadret med godt over 10 minutter.

Og til alle fremtidige Mesternes Mester-deltakere: Slik klarte hun å sette sin rekord, som kan komme til å bli stående lenge:

– Det er selvsagt viktig å variere tyngdepunkt mellom beina. Men man må også være vant til å tåle smerte. Hjernen min er manipulert slik at jeg klarer å kose meg med det. Smerte skal fordrives. Men underveis så måtte jeg rope til beina mine «shut up, legs!». Jeg tror jeg ropte det tre ganger, sier den eldste kvinnen som noen gang har vært med i Mesternes Mester.

UTSLÅTT: Bjørg Eva Jensen var meget skuffet etter å ha blitt den første til å måtte forlate Mesternes Mester-huset. – Jeg reagerte på at det ble to skøyteløpere i nattest, sier hun. Foto: Oddvin Aune / NRK

Men sistemann, Rolf Falk-Larssen, plukket ut sin skøytekollega til nattest, som han gikk seirende ut av.

Bjørg Eva Jensen var alt annet enn fornøyd etterpå:

– Jeg reagerte på at det ble to skøyteløpere i nattest. Det hadde kanskje vært greit at begge kom videre da. Jeg trodde kanskje Rolf kom til å skåne sin egen idrett, men han gjorde ikke det da.

– Burde han altså ha vernet om skøyteidretten?

– Ja, jeg tenker at skøyter er en liten sport, og at vi trenger oppmerksomhet rundt den. Jeg sa til ham at det er derfor vi er her, for å markedsføre skøytesporten. Men det ville han ikke være med på. «Jeg er ikke her for skøytesporten», sa han. Det synes jeg er et rart svar. Men som individuell utøver vil man vel videre. Sånn er det vel bare, sier Bjørg Eva Jensen.

FORSVARER VALGET: Rolf Falk-Larssen får kritikk for å ha valgt ut en annen skøyteløper til nattesten. – Jeg er med på Mesternes mester fordi jeg har vært mester og tar det derfra, sier han. Foto: Oddvin Aune / NRK

Rolf Falk-Larssen sier at han hadde kjent på den ungdommelige hurtigheten hos motstanderne i konkurransen, og tenkte det var greit å utfordre noen i samme alderssegment.

– Jeg og Bjørg Eva har diskutert dette i ettertid, og jeg har sagt til henne at det for meg overhodet ikke er noen ting som handler om skøyteløp når vi er her. Jeg er med på Mesternes Mester fordi jeg har vært mester og tar det derfra. Men jeg har forståelse for at Bjørg Eva var lei seg for å ryke ut først. I dette konseptet er det små tilfeldigheter, sier Falk-Larssen.

Her ryker Bjørg Eva Jensen ut:

Bjørg Eva Jensen og Rolf Falk-Larssen kjempet om å bli med videre i Mesternes Mester. Du trenger javascript for å se video. Bjørg Eva Jensen og Rolf Falk-Larssen kjempet om å bli med videre i Mesternes Mester.