Mesternes mester: – Blitt sjefen på laget jeg nå

– Veldig mye respons og mange hyggelige meldinger etter at jeg har gått og holdt på denne hemmeligheten i et halvt år, sier en smørblid og nykronet mester Ole-Kristian Bryhn.

NRK møter ham på jobb på brannstasjonen i Røyken mandag ettermiddag for å overrekke ham gratulasjoner.

På jobb – og i andre sammenhenger – har praten gått om hvem som til slutt ville stikke av med seieren i den 15. sesongen av det populære NRK-programmet, forteller han.

På brannstasjonen blir han møtt med viftende flagg og gode klemmer.

Ole-Kristian Bryhn mottar gratulasjoner av kollegene på Røyken brannstasjon. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det har vært moro å ha hørt på alle spekulasjonene og engasjementet. Noen trodde jeg ville komme langt, noe trodde jeg ville ryke med en gang. Deilig å sitte og høre – med fasiten i hånda, humrer Bryhn.

– Øvd på pokerfjeset?

– Ja, jeg tror jeg har det. Vært knallhard. Ingen har fått vite noe, svarer 34-åringen.

Snublet ved målstreken – innkasserte seieren

«Han taaar tittelen! For et comeback! For en maaann! Ole-Kristian vinner Mesternes mester 2024 i en episk duell!»

Slik låt det da kommentatorene Jann Post og Johan Remen Evensen skrek drøvelen i fillebiter da vinneren var et faktum fredag kveld.

Kampen om tittelen i finalen stod til slutt mellom skiløperen Anders Aukland, fotballspiller Pål André Helland og altså Bryhn, den tidligere skytteren.

Sistnevnte tok sikte på nok en seier.

Etter en avgjørende jaktstart, jerngrep, tunge løft og den beryktede nittigraderen, skulle det avgjøres i øsende regnvær på stranden i Mandal.

Det skulle balanseres, sleder skulle dras, baller kastes og den logiske tenkning utfordres.

Da hadde Aukland skaffet seg et forsprang, og Bryhn trodde nok at gullplassen var utenfor rekkevidde.

– Underveis i finalen følte jeg at «Ahh, nå blir jeg nummer to», minnes Bryhn.

Den siste oppgaven innebar å frakte en tung ball over et hinder. I tett og jevnt løp, bare fem meter foran målstreken, snubler imidlertid Aukland.

The rest is history, som man sier.

– Alt snudde seg i løpet av sekunder. Plutselig var jeg i mål. Helt enormt. En ut av deg selv-opplevelse. Kunne ikke blitt bedre! Det er nesten så det fortsatt er litt uvirkelig, faktisk, sier gutten i Røyken.

Gull, sølv og andre titler

I sin karriere som skytter har Ole-Kristian Bryhn sanket gull, sølv og bronse som en annen grisk sjørøver.

Ole-Kristian sier han kanskje setter Mesternes Mester-tittel høyere enn alle de andre titlene. Foto: Anders Hauland / NRK

VM-medaljene til tross, vi må spørre:

– Hvordan rangerer du denne tittelen?

– Den er helt klart ekstremt høyt oppe, begynner Mesteren før han legger til:

– Den kan rangeres som nesten den høyeste, i hvert fall den følelsen av å vinne. Det å ligge bak, og så ta den på oppløpet – helt enormt! Det er kanskje den jeg er blitt mest glad for, følelsesmessig.

Han har skutt seg til topps som skytter ved flere anledninger. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Jo, jeg setter den utrolig høyt, kanskje øverst.

– Går du litt rettere i ryggen når du går inn på jobben nå?

– Gutta har gratulert! Klart man får et stort smil og blir litt rettere i ryggen, det er kult.

– Kødder ikke med Mesternes mester, si.

– Hehe. Det er sant. Blitt sjefen på laget jeg nå, sier Ole-Kristian Bryhn.