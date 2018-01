I mai og juni møttes 10 norske idrettshelter sør i Portugal for å kappes om å bli den niende Mesternes Mester. Hvordan dette utspilte seg vises på NRK utover vinteren, med premiere fredag kveld.

Deltakerne er:

Steffen Iversen (41), fotball

Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling

Rolf Falk-Larssen (57), skøyter

Solveig Gulbrandsen (36), fotball

Espen Jansen (49), turn

Isabel Blanco (38), håndball

Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring

Kurt Asle Arvesen (42), sykling

Gro Hammerseng-Edin (37), håndball

Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

(Les utfyllende informasjon om deltakerne lenger ned)

Tidligere vinnere av Mesternes mester Ekspandér faktaboks Sesong 1, 2009: Dag Otto Lauritzen

Sesong 2, 2010: Daniel Franck

Sesong 3, 2011: Finn-Christian Jagge

Sesong 4, 2012: Tor-Arne Hetland

Sesong 5, 2014: Marco Elsafadi

Sesong 6, 2015: Aleksander Hetland

Sesong 7, 2016: Thor Hushovd

Sesong 8. 2017: Anders Jacobsen

Gjengangere

Programleder Dag Erik Pedersen mener at nivået på øvelsene aldri har vært høyere enn i år.

– Det er noen tøffe rekorder som kommer til å falle, særlig innen de krevende kondisjonsøvelsene, sier Pedersen, uten å ville røpe noen ytterligere detaljer.

Han sier at det er viktig at noen øvelser går igjen hvert år, slik at man kan sammenligne årets tider og prestasjoner med tidligere deltakere.

– Man kan ikke vinne Mesternes Mester uten å ha vært igjennom øvelser som 90-graderen, jerngrepet og kronidioten. Vi har også med en del kule nye øvelser, men det er noen klassikere som hver sesongs deltakere må igjennom, sier han.

Suksess blant de yngre

I forrige sesong av Mesternes Mester ble hver episode i snitt sett av 1.261.000 seere (sett både direkte på TV, i opptak, i repriser og på nett). Kun Nytt på Nytt og Monsen på villspor var større suksesser for NRK.

Prosjektredaktør Pia Basberg i NRK er spesielt fornøyd med at Mesternes Mester i stor grad når yngre seere.

I aldersgruppen 12–19 år oppnådde serien en markedsandel på 74 prosent i snitt i fjor. Det vil si at tre av fire i denne aldersgruppen som så på direkte-TV valgte å se Mesternes Mester.

– Mesternes Mester er helt unikt som familiekonsept. Det å nå yngre seere på lineær TV i helgene er ikke lett for noen kanaler, men det gjør denne serien, og det er vi stolte av. Vi legger mye energi i å gjøre serien attraktivt for unge, blant annet gjennom bruk av musikk og ved å fornye oss i uttrykket.

– Hvor lenge kan Mesternes Mester holde på?

– Så lenge folk følger oss og synes det er et bra konsept. Men det er jo ikke unaturlig at vi må markere at vi snart runder 10 sesonger, sier Basberg.

NB 1: NRK P1 har laget timelange radioportretter på samtlige deltakere. De kan du høre her.

NB 2: Nytt av året er at serien har blitt en del av Gullrekka på NRK, og vises på fredager. Premiere er klokka 1955 på NRK1.

Steffen Iversen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Steffen Iversen

Fotballspiller, 40 år. Fra Trondheim, bosatt i Karmsund.

Har gjennom 79 landskamper scoret 21 mål for Norge, og var toppscorer i EM-kvalifiseringen i 2008 med 7 mål. Han har blitt norsk seriemester flere for Vålerenga og ikke minst Rosenborg. Han var i mange proff for Tottenham og var med da laget vant den engelske ligacupen i 1999.

Kurt Asle Arvesen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Kurt Asle Arvesen

Syklist, 42 år. Fra Eresfjord, bosatt i Lommedalen.

Har deltatt i alle Grand Tours, med en etappeseier i Tour de France (2008) og to etappeseire i Giro d’Italia (2003 og 2007) som karrierens høydepunkt. Han har også gull fra U23-VM (1997) og har tilbrakt mange år som sykkelproff i Italia og Luxembourg.

Solveig Gulbrandsen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Solveig Gulbrandsen

Fotballspiller, 36 år. Fra Kolbotn.

En av Norges mest profilerte kvinnelige fotballspillere gjennom tidene. Hun har scoret 54 mål i løpet av sine 185 kamper for landslaget. Det er bare to andre i Norge som har spilt flere landskamper enn Solveig. På landslaget har hun vært med på å sikre EM-sølv og ikke minst det historiske OL-gullet i Sydney i 2000. Her hjemme har hun blitt serie- og cupmester med Kolbotn.

Andreas Ygre Wiig Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Andreas Ygre Wiig

Snøbrettkjører, 36 år. Fra Asker, bosatt i Oslo.

Har vunnet en lang rekke medaljer, inkludert tre gull i X-games (to fra 2007, ett fra 2008). Blant hans mest spektakulære triks er en Backside Rodeo 720 fra en 20 meter høy klippe i California. Andreas ble proff som 19-åring og har blitt kåret til tiårets snowboarder av Norges Snowboardforbund.

Gro Hammerseng-Edin Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Gro Hammerseng-Edin

Håndballspiller, 37 år. Fra Gjøvik, bosatt i Larvik.

Har spilt 167 landslagskamper for Norge, og scoret så mange som 631 mål. Som kaptein ledet hun det norske håndballandslaget til gull i både OL (2008) og EM (2004, 2006 og 2010), og sølv i VM (2001 og 2007). Hun har også vunnet Champions League med Larvik (2010/2011-sesongen), blitt kåret til årets lagspiller og årets forbilde på Idrettsgallaen, og mottatt en rekke andre personlige utmerkelser.

Lena Boysen Hillestad Foto: Production Algarve / Production Algarve/Rubicon TV

Lena Boysen Hillestad

Hundekjører, 48 år. Fra Nittedal, bosatt i Hamar.

Tilhører den ypperste verdenseliten i hundekjøring, innen både nordisk stil, slede, sprint og barmark. Hun tok sitt første senior NM-gull som 20-åring. Siden har hun til sammen vunnet 69 EM- og VM-medaljer, hvorav 39 av edleste sort. Hun har og også 28 NM-gull og fire kongepokaler.

Espen Jansen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Espen Jansen

Turner, 49 år. Fra Lillestrøm (født i Haugesund), bosatt i Jessheim.

Norges mestvinnende turner med 10 kongepokaler mellom 1988 og 2008. Han har vunnet hele 96 NM-gull i løpet av sine 30 år som aktiv utøver, og har deltatt i 14 VM og 14 EM som turner. Som en av få utøvere har Espen også fått en øvelse oppkalt etter seg: «Jansen» i svingstang.

Bjørg Eva Jensen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Bjørg Eva Jensen

Skøyteløper og syklist, 57 år. Fra Larvik, bosatt i Stavern.

Vant sitt første NM på skøyter som 14-åring. I 1980 tok hun Norges eneste OL-gull i Lake Placid da hun vant 3000 meter. Uken etter ble 20-åringen juniorverdensmester. Fremdeles er hun den mestvinnende i junior-VM, uansett kjønn. Hun har satt flere verdensrekorder og har en rekke medaljer fra både NM, EM og VM som senior. På sykkel har hun åtte NM-titler, fordelt på lagtempo, gateritt, tempo og bane.

Rolf Falk-Larssen Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Rolf Falk-Larssen

Skøyteløper, 57 år. Fra Trondheim.

Var en bauta i skøytesporten på 80-tallet og tilhørte den første generasjonen av norske skøyteløpere som kunne leve av idretten. I 1983 vant han VM på hjemmeband på Bislet i Oslo. Gjennom karrieren har han også vunnet EM-sølv (1982 og 1984) og åtte NM-gull. Han har også to kongepokaler og har satt verdensrekord to ganger.

Isabel Blanco Foto: Production Algarve / Rubicon TV

Isabel Blanco

Håndballspiller, 38 år. Fra Bergen, bosatt i Berger i Svelvik.

Scoret 165 mål i løpet av sine 86 kamper for det norske landslaget, og har vært med på å sikre to EM-gull (2004 og 2008). Hun har også blitt dansk seriemester og cupmester og er blitt kåret til årets strekspiller i den danske ligaen tre ganger. Med Larvik har hun vunnet både NM, serien og sluttspillet, i tillegg til to sølv i Champions League.