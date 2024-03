Mesternes mester: Vant finalen etter ellevill snuoperasjon

– Det er helt utrolig at jeg klarte å få det til helt på tampen der. Det er en helt ubeskrivelig god følelse.

På en strand i Lindesnes holder Ole-Kristian Bryhn gullpokalen i hånda.

34-åringen fra Røyken har nettopp gått helt til topps i Mesternes mester.

Det hele ble avgjort i en sluttspurt så nervepirrende at NRKs kommentatorer ropte i spenning.

Tre ble til to

Kampen om tittelen stod mellom Bryhn, skiløper Anders Aukland og fotballspiller Pål André Helland fredag kveld.

Først skulle tre bli til to i en avgjørende jaktstart.

Den bestod av jerngrep... Tunge løft... Og den beryktede nittigraderen.

Helland skjønte at han lå tynt an da han så hvilke øvelser jaktstarten bød på.

Fotballspilleren slet også med en vond skulder, som ble et problem når han skulle henge i jerngrep.

– Jeg kunne ha tenkt meg å gi dem en skikkelig kamp, men det var nesten over før det startet, sier 34-åringen til NRK.

Helland sier Mesternes mester har vært en kjempeopplevelse. Her får han en god klem av Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter jaktstarten. Foto: Alice Asplund / Nordisk Banijay/NRK

Trønderen måtte altså følge finalen fra sidelinja sammen med resten av gjengen.

Og det ble litt av et show.

– For en sluttspurt!

Det hele skulle avgjøres i øsende regnvær på stranda Lordens i Mandal.

Der ventet en krevende og variert hinderløype for finalistene Bryhn og Aukland.

De skulle blant annet balansere, dra slede, kaste ball, tenke logisk og ikke minst få et gjensyn med øvelsen «muren».

Se bildedryss fra finalen:

Finalistene måtte hoppe høyt. De fikk et gjensyn med øvelsen muren, som frustrerte mange deltakere tidligere i sesongen. Graving av slede i sanda fikk de også gleden av å oppleve på nytt. Treffsikkerheten ble satt på prøve. Her mistet Aukland en del av forspranget han hadde jobbet seg opp. Balanse og smidighet måtte finalistene også inneha. Plankevandring og pusling stod også på plakaten i fredagens finale. Foto: Alice Asplund / Nordisk Banijay/NRK Nesten over målstreken. Og det var ikke før de siste sekundene at det hele ble avgjort.

Men det var i finalens siste innspurt at det ble alvorlig spennende.

Anders Aukland hadde skaffet seg et forsprang når han tok fatt på den siste oppgaven.

Det gjensto kun å frakte en tung ball over et siste lite hinder før han kunne løpe over målstreken og innkassere seieren.

– Da trodde jeg løpet var kjørt, sier Bryhn.

Men ved det siste hinderet stopper det helt opp for skiløperen. Mens han strever med ballen, haler Bryhn innpå. Til slutt lykkes han med å få ballen over hinderet. Men da er Bryhn hakk i hæl. Målstreken ligger kun meter foran ham nå. Men så snubler Aukland og faller.

– For en sluttspurt! For et comeback, brøler kommentatorduoen Jann Post og Johan Remen Evensen når Bryhn passerer konkurrenten.

Anders Aukland blir slått på målstreken.

– Jeg trodde jeg hadde det på slutten der. Men jeg klarte ikke å få nok fart og få ballen over rampen. Da brukte jeg et par forsøk og plutselig kom Ole i full fart, sier skiløperen til NRK.

Han legger til at det ble en helt rå finale.

– Det var jevnt og tett hele veien.

Anders Aukland ble slått på målstreken. Han sier Mesternes mester har vært utrolig morsomt å være med på. Foto: Alice Asplund / Nordisk Banijay/NRK

«Reserven» stjal showet

Også programleder Aksel Lund Svindal er begeistret.

– Denne finalen ble helt vill. Det var som en spenningsroman hele veien, sier Svindal til NRK.

– Selv om jeg har sympati for Anders, er det en veldig verdig vinner som står igjen til slutt. Ole har gjort en kjempejobb, legger han til.

Aksel Lund Svindal sier Bryhn har imponert gjennom hele Mesternes mester. For programlederen ble finalen et høydepunkt. Foto: Alice Asplund / Nordisk Banijay/NRK

Skytteren kom inn i Mesternes mester på noen dagers varsel etter at MMA-utøver Emil Meek måtte trekke seg på grunn av sykdom i familien.

– Jeg har ikke fått forberedt meg noe annet enn å pakke bagen. Man må ta sjansen når den byr seg, sa Bryhn til NRK før innspillingen.

Det angrer han ikke på nå.

– Det har vært en kjempegjeng å være sammen med, og utrolig moro å konkurrere med så mange gode utøvere. Og at jeg står igjen som vinner er helt ekstremt kult.